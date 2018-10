Filial Rubén Sánchez: «Quiero ganar cada batalla domingo tras domingo« El jugador cuenta, junto a los profesionales que le han tratado y acompañado, el calvario de lesiones que le apartaron del césped FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 1 noviembre 2018, 00:34

Rubén Sánchez es un jugador especial. Ya lo era por su talento para definir y ahora lo es más aún por su férreo deseo de hacer suyo el lema del Granada:'Eterna Lucha'. Tras superar dos lesiones graves de rodilla, el delantero volvió a sentirse jugador la pasada jornada, enfundándose la camiseta del filial nazarí.

«Recuerdo que Pedro pone bien el balón entre los dos centrales. Yo doy al balón con mi pierna dominante y noto un crujido con la rodilla clavada. No celebré el gol, ya sabía que pasaba algo y quise seguir jugando pero el doctor me dijo que era mejor retirarme», recuerda Rubén Sánchez en un emotivo vídeo que el club desveló ayer. «Le dije al doctor que fuese claro. Cuando me dijeron que estaba roto, me vine abajo», confiesa el delantero, que pasó por un duro proceso de recuperación y vuelta a los entrenamientos. «Lo primero es tranquilizar al jugador. Le dimos unos días libres para estar con su familia y a la vuelta aquí controlamos la inflamación y el dolor hasta que cogiera tono muscular su rodilla», comenta a cámara uno de los fisios del Granada, Alberto Vera. «Se va avanzando poco a poco en fases aumentando la movilidad y el rango de los movimientos musculares», añadía José Molina, readaptador del club.

Aunque primerizo, Rubén Sánchez afrontó esos meses en el dique seco con ilusión y entereza, pero la mala suerte volvió a cebarse con el ariete medio año más tarde. «Cuando ya veía que iba a jugar hasta un amistoso, te dan un palo difícil de asimilar», comenta sobre la recaída que sufrió cuando salía del primer túnel. «Lo afronté con la confianza de que salí una vez y agradecido con el club por la renovación», explica en el vídeo. Un palo duro, no sólo para el jugador, también para aquellos que le acompañaron en su recuperación y no vieron el fruto de un trabajo de incalculable valor. «Nosotros le hicimos unas pruebas y lo encontramos bien. Él tenía buenas sensaciones», explica Vera. El doctor del Granada, Felipe Segura, añade una explicación algo más técnica. «Le hicimos las pruebas isocinéticas que nos dan como resultado cuánta fuerza aguanta la rodilla y se compara con la sana. Puede haber hasta una diferencia de un 10% entre ambas. El doctor Martín Alguacil decidió coger el tendón cuadrocipital, que es el más resistente, y hacerle un 'tope' anterior a la rodilla», informa en esta suerte de documental Segura.

«Su readaptación fue de libro. Pero cuando se produce la relesión te planteas qué podíamos haber hecho mejor», comenta José Molina. No hubo, sin embargo reproches de un jugador guerrero como pocos. «No buscó errores de nadie y se lo agradezco de verdad», dice en el documental Alberto Vera. «Ellos han tirado de mí 16 meses y estaré en deuda con ellos de por vida», confiesa sobre el cuerpo médico del club Sánchez, que ahora sólo quiere «ganar batallas cada domingo con el equipo y disfrutar del fútbol».