Granada CF Rojiblancos en las antípodas y en el país vecino Peña, en un entrenamiento con el Tondela / CDTondela Sergio Peña y Raúl Baena, cedidos por el Granada en el Tondela luso y el Melbourne Victory australiano, tratan de tener minutos a la espera de volver RAFAEL LAMELAS Granada Jueves, 24 enero 2019, 02:20

Sergio Peña y Raúl Baena siguen perteneciendo a la disciplina del Granada aunque esta temporada están jugando en ligas extranjeras. El peruano, que tiene contrato con los rojiblancos hasta 2020, se encuentra cedido en el Tondela portugués, otro conjunto gestionado en lo deportivo por el grupo Hope –de hecho, David Belenguer es su presidente en la actualidad–. El malagueño, por su parte, también tiene un vínculo hasta junio del año que viene, y se encuentra en préstamo en el Melbourne Victory australiano, en las antípodas de España, en una operación que se gestó en el último día del mercado estival. Atienden a IDEAL mientras preparan sus partidos semanales con objetivos muy distintos. El de Peña, salvar la categoría en la máxima división lusa. El de Baena, ganar la liga en el país oceánico y competir en la Champions League asiática. Ambos jugadores miran de reojo al Granada, al que en principio regresarán en verano. Esperan que en Primera División.

El mediapunta sudamericano, que acaba de ser padre de una niña, ya se siente adaptado a un torneo en el que le costó «encontrar la tranquilidad al principio». El Tondela es un conjunto modesto y lleva todo el curso peleando por salir de los puestos de abajo. Ha cogido algo de margen en las cinco últimas jornadas, en las que ha ganado tres partidos y empatado uno, este fin de semana ante Belenenses. Uno de los triunfos se rodeó de prestigio al lograrse ante el Sporting de Portugal. «El objetivo no es otro que la permanencia. El fútbol de aquí es distinto al de España, pero creo que me he integrado bien», aporta Peña. El Tondela es duodécimo en una liga de 18, con cuatro puntos de ventaja sobre las plazas de descenso.

En el terreno de juego ha ejercido tanto de enganche –al igual que en Granada– como de organizador en el centro del campo, posición que es la que más le gusta, en la que solía brillar cuando militaba en el filial rojiblanco. «Pienso que en el Tondela están contentos conmigo. Estoy haciendo bien las cosas y me siento uno más dentro del grupo», añade.

Tras la decepción de no ascender con los nazaríes y quedarse fuera del Mundial de Rusia a última hora, Peña consideró que lo mejor para su evolución era marcharse durante una campaña a otra escuadra, pero que fuera de Primera. Pensaba que así reabriría también la puerta de su selección. Antonio Cordón estudió su situación y lo dejó ir al Tondela, bajo su influjo. Si se revaloriza y el Granada sigue en Segunda, la entidad tendrá una oportunidad de traspasarle. Si los nazaríes suben a la élite, podrán valorar su retorno también, más cuajado, aunque tendrían que estudiar su renovación a corto plazo. De momento, todo son hipótesis.

«Estoy muy contento por la trayectoria del Granada. Pertenezco al equipo y lo sigo todas las semanas. Ojalá se consiga el ascenso que no logramos la temporada pasada», ansía. Siempre consulta en el móvil los resultados de los rojiblancos y tiene un confidente en el vestuario con el que charla con frecuencia. «Hablo mucho con Adrián (Ramos). También estoy feliz por él. Le están saliendo mejor las cosas», resalta. El sueño de Peña no sólo era llegar a la cúspide del fútbol. Desea actuar en el campeonato español. «Ya veremos lo que sucede, es pronto para estos planteamientos. Siempre que he querido algo he luchado para ello desde pequeño, hasta conseguirlo poco a poco. Nadie me ha regalado nada», argumenta.

Él, a sus 23 años, sigue centrado en su aventura portuguesa, «en un país que tiene un buen nivel de fútbol y que supuso un salto para mí» dentro de una escuadra «familiar» que le permite jugar sin una enorme presión encima. Ser un asiduo con el combinado peruano es otro de sus retos de cara a la Copa América, aunque es consciente del nivel que hay. «Me gustaría ser considerado, pero si no es así seguiré trabajando para ello». La madurez le está llegando de la mano de esta experiencia, a la que se ha añadido su reciente paternidad. «Es algo muy especial y una responsabilidad nueva», expresa sobre ello.

A 16.000 kilómetros

Raúl Baena disfrutó de una situación similar a Peña el verano pasado con el nacimiento de su hijo, pero la profesión le separó de él y su pareja durante dos meses tras su traspaso al Melbourne Victory, en un país a 16.000 kilómetros de España. «Fue muy duro al principio, pero ya están conmigo. El problema es que cuando tengo que viajar mi mujer se queda muchos días sola, pero ya nos estamos habituando y cada vez estamos mejor», atiende el de Torrox desde la ciudad australiana.

«No me enteraba de nada al principio», reconoce, pues todavía no controlaba mucho el inglés. «Ahora, si me hablan lento y vocalizando, voy comprendiendo. Estoy viviendo una aventura bonita. Aunque tiene su dificultad por la lejanía con la familia, aquí te tratan muy bien», profundiza.

El Melbourne Victory tiene una exigencia alta en su campeonato. «Es el Madrid o el Barcelona de Australia», aporta Baena, por lo que está llamado a pelear por el título. Ahora mismo va segundo en la clasificación, con un punto de ventaja sobre el Sydney, que tiene un partido menos, y a tres del primero, el Perth Glory, al que también le queda una cita pendiente. Este fin de semana empató a tres con el Wellington Phoenix. Baena ingresó en la segunda parte. «Acabo de salir de una lesión en el isquiotibial. Estoy entrando progresivamente. Como tenemos también partidos entre semana hay minutos de sobra. Tengo que ponerme a tope porque ahora viene una parte importante de la temporada», asegura.

Baena reprende a quien considera Australia como una especie de cementerio de elefantes. «Es evidente que no es como la Primera de los grandes campeonatos, pero hay más exigencia de lo que la gente pueda pensar en Europa. Los equipos no son malos. El mío es importante, aunque juegue yo», bromea. Un torneo parejo que disputa en paralelo a la Champions asiática. «El calendario es diferente. En torno a mayo tenemos el último partido de la fase de grupos y también el 'play off' en la liga», anticipa. En verano, su mira es volver a Granada, con el que le restará una campaña.

«No hay que pensar más allá. Lo único que espero es que el equipo esté en Primera», deseó. Tampoco descarta seguir en el territorio que ahora le acoge. «Tu tierra es tu tierra. Está la familia y muchas cosas más. Pero el fútbol te mueve de un sitio a otro y te tienes que acostumbrar», asume.

Su entrenador, Kevin Muscat, que tuvo una dilatada carrera en el fútbol británico, le está empleando tanto de pivote defensivo «como de volante en un centro del campo de tres, con cierta libertad para incorporarme al ataque». La vida allí no se diferencia mucho de la que hay en Europa en su opinión, «aunque aquí comen carne de canguro», sonríe de nuevo. Como deportista, él mantiene la dieta habitual basada en hidratos como la pasta y el arroz y alimentos más proteicos como la carne y el pescado.

Sergio Peña y Raúl Baena mandan sus mejores deseos para el Granada. El tiempo dirá si siguen formando parte de su mañana o si tienen que emprender otra aventura. Sin duda se han mostrado capacitados para afrontar cualquier reto.