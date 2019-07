Granada CF Rojiblancas con galones Lidia Ramos, nueva presidenta de la asociación granadinista You'll Never Drink Alone, en Los Cármenes. / ALFREDO AGUILAR Lidia Ramos y Mónica Reina son las presidentas de dos de los colectivos de hinchas más queridos por la afición, pura devoción por los colores CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Jueves, 18 julio 2019, 01:28

Entre el fútbol y las mujeres ha existido históricamente una irracional barrera que, con el paso de los años, se va derribando. El Granada avanza poco a poco hacia la igualdad deseada, desde la parcela interna, en la que las féminas van tomando protagonismo, hasta la más externa, en la grada, donde va desapareciendo de forma progresiva cualquier distinción entre aficionados. Aquí, se da esta temporada una situación inusual hasta ahora: dos de los colectivos más queridos por toda la hinchada están presididos por mujeres.

Lidia Ramos aún trata de digerir su reciente nombramiento como presidenta de la asociación granadinista You'll Never Drink Alone, uno de los grupos más conocidos y dicharacheros del Nuevo Los Cármenes. «De momento, lo llevo bien –sonríe–. Al principio me puse más nerviosa, pero ahora lo llevo bien», asegura. Aún no ha cumplido su primer mes en el cargo, pero ya asume galones y se muestra orgullosa de ser la primera mujer que preside al colectivo. «Además, coincide con el año del ascenso y con el décimo aniversario de nuestra fundación», apunta con ilusión, para sentenciar posteriormente que «ha sido una buena temporada para iniciarme en el puesto».

Tanto para ella como para sus compañeros de grada, esta temporada será difícil de olvidar, pues ha sido «muy bonita». «Hemos viajado mucho, hemos participado mucho y nos hemos divertido», añade, aunque es consciente de que este año les tocará volver a sufrir. «Hay una desigualdad grande con el Madrid y el Barcelona, pero, ¿por qué no podemos hacer un buen año?», se plantea ambiciosa.

Con el ascenso ya asumido y celebrado, Lidia trabaja ahora en la próxima campaña, en la que espera que la cifra de integrantes de la asociación aumente. Actualmente, cuenta con 130 socios, pero en estos días se han producido ya 18 altas, aprobadas siempre por el resto del colectivo. En este ya existe una nutrida presencia femenina, como destaca su presidenta, quien subraya con satisfacción que «muchas veces viajan más mujeres que hombres». Ya piensa en los viajes que deparará la próxima temporada, en los que el colectivo continuará fomentando la igualdad, pues «animamos todos por igual».

Mónica Reina, presidenta de la Peña del Granada en Madrid. / IDEAL

Apenas doce meses lleva Mónica Reina presidiendo la peña del Granada en Madrid, un colectivo que debe vivir su pasión desde la distancia. «Es muy difícil porque no podemos estar allí en los buenos momentos», explica, aunque añade que «la única ventaja es que nos dividimos el trabajo con el resto de las peñas, pues nosotros nos encargamos de viajar y acompañar al equipo desde Madrid hacia el norte». De esta manera, el colectivo traza un vínculo con el club y con el resto de aficionados que hace olvidar los kilómetros.

«Nos sentimos arropados y en cualquier momento ellos saben que vamos a todos los partidos a los que el resto de aficionados no puede acudir», señala Mónica, que insiste en esta idea al recordar el lema del colectivo que preside: «Mismo sentimiento, distinta ciudad». Bajo esta premisa ya se congregan 79 granadinistas en la capital, aunque aquí también se están produciendo nuevas incorporaciones.

Tras un ascenso «tremendo», celebran ahora que el equipo de sus amores les visitará en cuatro ocasiones, el doble que el año pasado. «Lo estamos esperando porque cuando viene el Granada nos sentimos sus anfitriones», confiesa Mónica, que apunta que «aunque estamos en la lejanía, nos sentimos en sintonía con todo el mundo». En la distancia continuará este curso animando a los once futbolistas que defienden su escudo de la misma forma que ella lucha por la igualdad junto con su vicepresidenta, Paloma López.