Granada CF Rodri: «El trabajo del equipo ha sido impecable» El delantero rojiblanco afirma que antes de los partidos «siempre pienso en positivo, pero cuando sales y ves a la afición tienes una motivación extra» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 11 mayo 2019, 00:07

Rodri Ríos aseguró a la conclusión del Granada-Tenerife que el objetivo del equipo rojiblanco queda «cumplido» porque «era sumar los tres puntos hoy. El trabajo que ha hecho el equipo ha sido impecable: cuando hemos tenido que hacer daño lo hemos hecho y cuando ha habido que sufrir nos hemos puesto a sufrir».

En el apartado personal aseguró sentirse feliz porque después de una racha difícil sin anotar goles «hace dos semanas me tocó marcar, hoy (este viernes) repito y me siento muy contento en el plano personal porque los delanteros vivimos del gol y siempre nos vamos a casa más contentos cuando encontramos esa recompensa».

Cuestionado sobre si fue su mejor partido con la camiseta del Granada, Rodri respondió que ese asunto «no lo puedo valorar yo porque no me veo desde fuera pero creo que con el trabajo que hago ayudo al equipo y me siento muy acompañado por los compañeros que tengo detrás. Siempre es bueno que hagamos un partido bueno todos juntos y lógicamente también es bueno que te salgan las cosas a nivel personal».

Sobre el ambiente y la motivación con la que encaró el partido, saltando y aplaudiendo desde los primeros instantes, apuntó que «siempre pienso en positivo, pero cuando sales y ves que la afición está así es una motivación extra. Ahora vamos a ir a Albacete y vamos a intentar ganar como hacem0s siempre».

Por último, descartó ver los partidos de los rivales directos por el ascenso porque este fin de semana «personalmente voy a descansar y a evadirme un poco de todo. Los demás no lo sé, pero yo haré eso».