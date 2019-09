Exrojiblanco Rodri: «Siempre he pensado que podía quedarme como cuarto delantero y pelear» Rodri posa para IDEAL durante su etapa en el Granada. / ALFREDO AGUILAR El delantero soriano habla en Radio Marca sobre su salida del club y aseguró tener «la conciencia tranquila» CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Sábado, 14 septiembre 2019, 02:47

El ya exjugador del Granada, Rodri Ríos, pasó ayer por los micrófonos de Radio Marca para hablar sobre su abrupta salida del club rojiblanco y asegurar que tiene «la conciencia muy tranquila», a pesar del despido. «Siempre he pensado que podía quedarme como cuarto delantero y pelear por jugar», subrayó el soriano, que ahora está «entrenando duro para mantener la forma, que es lo que importa ahora, y estar preparado por si sale algo».

Rodri, cuya situación «está en manos de la AFE», fue despedido el pasado día 30 de agosto, cuando llegó a la Ciudad Deportiva para entrenar, aunque su supo de su situación «una semana antes de empezar la pretemporada». «Me dicen que intente buscar una salida, pero nunca me dijeron nada rotundo», recordó el delantero, quien sostiene que «no hay que hablar mal de nadie ni valorar si fue algo justo o injusto».

«Son las cosas que pasan en cualquier trabajo, no solo en el fútbol. Te dan la carta de despido y ya tocaba decir adiós», explicó el punta soriano, que apuntó que «el margen de maniobra ha sido poco o nulo» para encontrar un destino. «Confío en que saldrá algo bueno», señaló con optimismo.

Además, aseveró no haber escuchado la intervención de Diego Martínez en la que reveló que no contaba con él, como tampoco tuvo conocimiento de las palabras de Fran Sánchez tras el mercado. «Las escuché cara a cara cuando nos despedimos. Nos dimos las gracias mutuamente y yo creo que eso es importante porque el año que he pasado aquí ha sido muy bonito», añadió Rodri.