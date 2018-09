La Convocatoria Rodri Ríos no llega al partido ante Osasuna Rodri no se recuperó a tiempo para jugar ante el Osasuna. / P.Marín El extremo Alejandro Pozo es la principal novedad. El sevillano ya 'entró' en la lista para el Lugo pero sin posibilidad de jugar FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 2 septiembre 2018, 10:09

Diego Martínez, a través de las redes sociales del club y la web oficial de este, ha comunicado la lista de jugadores con la que se recibirá en la tarde de hoy (domingo) al Osasuna. Una convocatoria realizada el mismo día de partido para apurar al máximo con aquellos que eran duda, una práctica que será la norma en los encuentros que se disputen en el Nuevo Los Cármenes.

De aquellos que arrastraban molestias o lesión ha entrado finalmente Fede Vico. No así Rodri Ríos, principal baja para afrontar el partido ante los rojillos. El sevillano tuvo una actuación destacada frente al Lugo hasta que se lesionó y tendrá que ser Juancho el que acompañe a Ramos como únicos delanteros del Granada. Los descartes por decisión técnica vuelven a ser Adrián Castellano y Pablo Vázquez.

La principal novedad es Alejandro Pozo. Es cierto que el joven talento de la cantera sevillista se estrenó en la anterior convocatoria, pero era un llamamiento estéril pues el club estaba luchando por inscribirlo. No lo consiguió y Pozo fue el descartado de aquella lista más extensa de lo habitual. Diego cuenta ya con su última incorporación y cierra una lista de 18 en la que sigue Lejárraga a pesar de que Varas no ha salido en el mercado. Sin embargo, se sigue negociando con el guardameta sevillano para lograr su desvinculación, por lo que no tiene, a priori, posibilidad de entrar en las convocatorias. Más aún después de la vuelta de Aarón a los entrenamientos, aunque el propio técnico nazarí reconoció que aún era precipitada su participación.

Lista al completo para el partido ante el Osasuna:

Porteros: Rui Silva y Alberto Lejárraga.

Defensas: Quini, Víctor Díaz, Álex Martínez, Germán Sánchez y Martínez.

Centrocampistas: Montoro, Alberto Martín, Fede San Emeterio, Nico Aguirre y José Antonio González.

Atacantes: Fede Vico, Vadillo, Antonio Puertas, Alejandro Pozo, Adrián Ramos y Juancho.