Granada CF Rodri: «El objetivo es ir enganchando a la afición» El delantero rojiblanco opina que su equipo podría haberse marchado al descanso «ganando por cuatro a cero» A. NAVARRO GRANADA Sábado, 29 septiembre 2018, 21:10

Rodri Ríos se estrenó como goleador del Granada en el encuentro que los rojiblancos disputaron ante el Córdoba y a la finalización del mismo declaró sentirse «muy contento en el plano individual y sobre todo en el colectivo porque el equipo está ganando, está haciendo buen fútbol y está sabiendo competir».

Al punta se le quedó el regusto amargo de no haber podido sentenciar el duelo en la primera mitad porque a su juicio «el equipo está haciendo un buen fútbol. En la primera parte podríamos habernos ido ganando 4-0 pero bueno, hemos sabido sufrir en la segunda parte, reponernos después de encajar el penalti y ganar el choque».

Cuestionado sobre la aportación que están haciendo al equipo los futbolistas que salen desde el banquillo, Rodri subrayó que «para que un equipo vaya bien que los que salen desde el banquillo aporten es algo fundamental y eso es lo que hay que seguir haciendo mientras sea posible. Así el equipo crecerá».

En relación al posible penalti sobre Montoro que el árbitro no pitó y que Rodri también reclamó sobre el terreno de juego, el atacante soriano explicó que «parece que puede ser penalti pero yo lo veo desde atrás, no lo sé porque no es clarísimo y el árbitro puede errar, pero gracias a Dios no nos ha perjudicado en el resultado».

Por último, Rodri se mostró muy satisfecho con el apoyo de la afición y habló incluso de la posibilidad de llenar Los Cármenes si continúan cosechando buenos resultados: «Hoy (este sábado) han venido nueve mil y pico espectadores y el objetivo es ir enganchando a la gente. Estamos dando motivos para que la gente siga viniendo al estadio y seamos capaces de llenarlo. Nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido, no hacerlo a largo plazo sino a corto plazo».