Rodri lideró al Granada más ilusionante y echó el guante a Ramos

Martes, 28 agosto 2018

El delantero sevillano dejó mejores sensaciones que Ramos, pero se lesionó tras un primer tiempo muy completo. Con el 1-1 se echó en falta a un revulsivo, se echó de menos a Pozo

1. El Granada regresó a Los Cármenes, ese lugar que tan deteriorado quedó en el plano emocional tras el fracaso deportivo que supuso no acariciar ni siquiera el 'play off'. Quizá por ello fue tan positivo para la grada la entrada en el once de un luchador ajeno a aquel tropiezo. Rodri revitalizó un ataque que había dejado más claros que oscuros ante el Elche y se mostró reacio a negociar con el esfuerzo.

2. Si Adrián Ramos es un delantero de detalles, brillantes pero poco efectivos, Rodri es un jugador de derroche, del constante desmarque y la prolongación de la pugna por el balón hasta donde la fe dé. Lo cierto es que el equipo, espoleado por el hecho de estrenarse como local, ganó enteros con el sevillano partiendo con la titularidad en detrimento del punta cafetero.

3. La sinergia entre el ariete y los tres mediapuntas surgió más natural. Vico, Vadillo y Puertas, acostumbrados a convivir con un delantero que gusta de participar en la jugada, ganaron presencia en el área y un incansable socio en la presión con Rodri. También fue importante a la hora de fijar a los centrales, siendo el señuelo en la jugada del gol.

4. Con la lesión de Rodri llegó también el cambio de sino en el encuentro. El Granada sin él estuvo mucho menos incisivo, regalando el balón a los de Javi López y replegado para no recibir el empate disminuyendo enteros en la presión. Es esta una receta que a los rojiblancos se les suele chamuscar en los últimos minutos de cocinado casi por tradición. El bajón físico tuvo mucho que ver, pues cumplida la hora de juego el rendimiento defensivo de Vadillo, Puertas y Vico cayó en picado y con él se multiplicó la presencia de Kravets.

5. Puertas certificó su mejoría anímica y rubricó su buen partido con un gol que él mismo buscó al presionar la pomposa salida de balón del Lugo. Gran movimiento de 'killer' para convertirse en el primer goleador del curso.

6. Irregular doble pivote conformado por Alberto Martín y Montoro. Demasiado endebles a la hora de tapar el juego interior de los lucenses y poco dañinos con el balón en los pies. Aunque ninguno de los dos hizo un mal partido, sí se extrañó algo más de tensión defensiva.

7. Se consolidó Víctor Díaz como primero en la jerarquía del eje. También un Quini realmente acertado, demostrando una vez más por qué Diego Martínez opta por alinear al cordobés en la banda y a Díaz a su lado. En general, la defensa solucionó con facilidad todos los ataques del Lugo. Todos menos uno, el centro certero de Kravets que pilló en un renuncio a Álex Martínez y supuso el empate de Lazo.

8. Con el marcador en tablas se evidenció uno de los mayores problemas del Granada:el fondo de armario. No en número sino en perfiles, faltando un revulsivo de mayor peso que Juancho y sobrando refresco en la medular. Y es que el tope salarial impidió la participación del jugador diferencial al que todos esperan. Ese Pozo de ilusiones al que se le pedirá descaro para mostrar todo su talento.

9. No debutó ninguno de los tres últimos en llegar. Pozo lo vivió desde la grada por el problema salarial, mientras que Fede San Emeterio y José Antonio Martínez no tuvieron minutos y esperarán al domingo, ante Osasuna, para estrenarse. De no haber empatado el Lugo, quizá se hubiera presenciado el debut de San Emeterio, que calentó con intensidad antes del tanto de Lazo.

10. El mejor fichaje se presentó el domingo. Y no es una nueva llegada, sino una renovación. La de los votos de los más de 8.000 granadinistas que seguirán al pie del cañón. El fútbol no tiene memoria y Diego Martínez comprobó que, para arrancar, cuenta con el calor de una afición deseosa de celebrar, cantar y aplaudir. Habrá que darle motivos.