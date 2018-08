GRANADA CF Roberto espera un Granada-Lugo «con igualdad porque ahora nadie quiere perder» Roberto da instrucciones como entrenador de porteros / /EL PROGRESO El ex guardameta rojiblanco considera que la portería del equipo granadino está «bien defendida» esta temporada ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 23 agosto 2018, 02:45

Para el granadinismo siempre será extraño que Roberto Fernández esté defendiendo otros colores que no sean los rojiblancos horizontales. 'El gato rosa' ya ha colgado los guantes y encara «muy contento y muy ilusionado» una nueva etapa de su vida en la que se va a dedicar a ser entrenador de porteros. El que fuera cancerbero de Granada y Lugo, entre otros equipos, ahora ha cambiado la presión de estar bajo palos por la responsabilidad que supone mantener en forma a los porteros del equipo lucense, algo que «no se ve cuando juegas, pero yo ahora estoy centrado en hacer las cosas bien, en prepararme y ayudar a los porteros para que estén en la mejor forma posible. Trato de transmitirles mis experiencias deportivas y personales y llevaba años preparándome para este momento, estudiando para tener los títulos necesarios y recopilando información para desempeñar esta labor». Cuando desde IDEAL le preguntamos sobre el Granada-Lugo de este domingo no duda en responder que espera «un partido como la mayoría de estos primeros partidos que se están jugando en Segunda división: con mucha igualdad. Todos los equipos quieren sumar puntos, nadie quiere perder y salvo en momentos puntuales los partidos se están resolviendo por poca diferencia de goles. Ahora la gente está cogiendo esa forma física y esa exigencia que te pide la liga». Es por ello que opina que «con el paso de las jornadas se verá a los equipos más sueltos. Se podría decir que estos son partidos de prueba y los equipos irán mejorando con el paso del tiempo».

Al Granada de este año Roberto lo ve un equipo «distinto» porque «no tiene tanto nombre» como la temporada anterior, pero percibe que es un equipo «muy bien armado, con muy buenos futbolistas, quizá con una muy buena plantilla aunque no tenga tanto nombre como el año pasado». Como LaLiga 1|2|3 es muy igualada el ex rojiblanco recuerda que «todos los años hay muchos candidatos a ascender» y, a pesar del evidente tijeretazo en su presupuesto, el Granada «sigue siendo uno de ellos».

Sobre la portería granadinista que defendió desde el año 2010 hasta mayo del 2015 opina que esta temporada está «bien defendida» porque el equipo granadino tiene «tres grandes porteros». Comenta que «me gusta mucho la portería del Granada» y valora uno a uno a los tres guardametas que a día de hoy luchan por un puesto bajo los palos de la portería rojiblanca. De Javi Varas comenta que «tiene mucha experiencia en la categoría. La temporada pasada al final le terminó pesando la dinámica del equipo y no se consiguió el objetivo del ascenso». De Rui Silva destaca que está «muy preparado» para el reto que afronta esta temporada y a Aarón se refiere como «el futuro del club. Es un portero con unas condiciones fantásticas y seguramente le quede mucho recorrido en los próximos años».

Con todos ellos pudo haber trabajado si hubiera decidido iniciar su etapa como entrenador de porteros en el club rojiblanco, al que le agradece que «se pusiera en contacto conmigo» para preparar la nueva temporada 2018/19 y que «siempre me hayan tenido ese cariño que me tienen como entrenador de porteros ahora y como jugador anteriormente». La decisión tomada de permanecer en el Lugo y no volver al Granada explica que se debió a que « muchas veces uno tiene que pensar que cuando te dan una oportunidad, como ha sido el caso con el CD Lugo, pues hay que aprovecharla. Había dado mi palabra al presidente -Constantino Saqués- de que si en este proyecto contaban conmigo seguiría aquí y mi palabra va por encima de cualquier cosa». No se arrepiente porque «estoy disfrutando con los porteros, con Juan Carlos y con Varo», pero tampoco cierra la puerta a un posible regreso al Granada: «El futuro nunca se sabe. Roberto va a seguir trabajando, formándose e intentando cada día ser mejor entrenador de porteros».

De su estancia en la entidad rojiblanca guarda muchos recuerdos de experiencias que vivió en un momento de máximo esplendor, pues el guardameta gallego firmó con el Granada siendo el equipo un recién ascendido a Segunda división y con esa peculiar vestimenta que lo convertía en 'el gato rosa' celebró un ascenso a Primera y cuatro permanencias en la máxima categoría, donde tuvo que pelear por el puesto con guardametas contrastados como el ex del Racing Antonio Rodríguez 'Toño', el internacional griego Orestis Karnezis o el hoy portero titular del Levante Oier Olazábal. Entre todos los momentos que vivió y que ahora guarda en su memoria destaca dos especialmente importantes: «El nacimiento de mi hijo Leo, que es de Granada y eso es algo que va a estar ahí siempre. Y luego también es inolvidable el momento del ascenso a Primera división. Todos los que estuvimos aquel día en aquel campo -el Martínez Valero de Elche- nunca lo podremos olvidar». Aquel 18 de junio de 2011 no fue un día normal ni mucho menos para el guardameta de Chantada. Ni tampoco para el granadinismo, que tocó el cielo con las manos después de 35 años de penurias. «El destino estaba escrito para el Granada en aquel momento», comenta sobre la noche en la que el Granada se citó con la historia.

Y aunque en principio Roberto dijo que guardaba especial cariño a dos recuerdos, luego rectifica y se acuerda de un tercero. Un recuerdo en el que, además del equipo, él fue protagonista especialmente: el Granada-Celta de las semifinales de aquel play-off por el ascenso a Primera división. «Le guardo también un especial cariño a los penaltis de aquel partido», matiza. El contexto es importante para entender por qué Roberto fue protagonista aquella noche y no otro. En la ida el guardameta del Granada había recibido una violenta entrada de Iago Aspas, delantero del Celta, que le provocó una aparatosa inflamación en su pómulo izquierdo y heridas en la mandíbula. Su participación en el partido de vuelta en Los Cármenes estuvo en el aire hasta última hora, pero jugó y acabó siendo el héroe del equipo. Después de lograr una victoria por 1-0 que igualaba la eliminatoria gracias a un gol de Orellana, ni granadinistas ni celtiñas supieron como romper el empate en la prorroga, por lo que se llegó a la lotería de los penaltis. El Ceta lanzó a la perfección los cuatro primeros y si anotaba el quinto se clasificaba para la final, pero Michu lanzó la bola al cielo de Granada. Roberto pidió lanzar el sexto y el deseo le fue concedido. Gol y toda la presión para el Celta. El portero volvió bajo palos y adivinó la intención de Catalá, al que le detuvo el sexto y decisivo penalti. «Fue especial», declara un Roberto que ante todo se llevó de Granada «el cariño recibido por parte de la afición. Fue un idilio y creo que compaginamos perfectamente las tres partes: club, afición y Roberto».

Tan triunfal fue su etapa en el Granada que no recuerda ninguna experiencia especialmente mala ni ningún objetivo por cumplir. «No me quedó ninguna espina clavada», señala antes de añadir que «cuando salí fue porque las etapas se terminan y tanto el ascenso como las cuatro permanencias conseguidas me llevaron a acercarme a casa. Ahora estoy súper encantado en Lugo y cuando das el cien por cien de lo que tienes no puedes reprocharte nada».

Quizá la parte más oscura de la etapa que Roberto vivió como portero del Granada tuvo lugar en los despachos de la entidad rojiblanca, cuyo modo de proceder está siendo investigado en el marco de la Operación Líbero, que llevó al ex presidente Quique Pina a entrar en prisión por orden del juez José de la Mata a comienzos de este año 2018 por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Roberto evita pronunciarse sobre un tema «que desconozco» porque según apunta «los jugadores siempre nos centramos en el tema deportivo. Lo más importante es que el club trabajaba para que estuviéramos arriba y los demás temas administrativos los desconozco».