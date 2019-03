Filial Roberto Cuerva: «Vamos a sacar fuerzas para lograr sacar esto adelante» Roberto Cuerva, en su etapa anterior al frente de la UD Maracena. / /A.A. El segundo entrenador del Granada cree que el resultado «no fue justo» ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 24 marzo 2019, 16:54

Roberto Cuerva, segundo entrenador del Recreativo Granada, compareció en sala de prensa tras haber dirigido al equipo por la sanción de dos partidos impuesta a Pedro Morilla. Eltécnico recalcó que tras la derrota cosechada ante el Real Murcia «tenemos que ser mucho más fuertes y, por parte del cuerpo técnico, transmitirles nuestras enseñanzas a los chavales. Sabíamos que era un rival muy difícil, ha tenido sus ocasiones y en estos momentos estamos jodidos pero no muertos. Vamos a sacar fuerzas para sacar esto adelante».

Sobre el hecho de que el Recreativo empezara la campaña de manera brillante y ahora haya sumado una sola victoria en 13 jornadas, declaró que «hablar del pasado es jodido. Si damos tres pasos atrás, luego no damos dos hacia adelante. Lo que pasó ayer no hay que mirarlo. Una vez que sabemos lo que ha pasado hay que venir con las pilas cargadas (a los entrenamientos) y poner esfuerzo». Para Cuerva las numerosas bajas en defensa no deben servir para explicar esta derrota porque «la palabra excusa no entra en en nuestro vocabulario. Es verdad que hay muchas bajas pero al final no hay excusa posible para sacar esto. Nos quedan unas finales que las vamos a sacar. Recordar a los que no están sería una falta de respeto a los que sí están. Vamos a quitarnos del vocabulario todo lo negativo. Hemos sufrido una derrota importante, que nos hace dudar un rato pero este escudo merece muchas cosas y que mañana (por hoy) a las 11 de la mañana nos pongamos todos el mono de trabajo para arreglar esta situación». Por último, sobre el desarrollo del partido apuntó que «no hemos estado mal. Hay que darle una vuelta de tuerca a algunos aspectos defensivos, pero tuvimos ocasiones y el resultado creo que no es justo».