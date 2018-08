Granada CF El rival que abrió las puertas del caos Kunde pelea un balón en el Granada-Osasuna del pasado curso / RAMÓN L. PÉREZ El Granada salió del play-off de ascenso la temporada pasada tras empatar en casa con el cuadro rojillo ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 29 agosto 2018, 02:41

El Granada va a recibir este domingo a un rival, el Atlético Osasuna, que hizo mucho daño al equipo rojiblanco en su última visita al Nuevo Los Cármenes. El equipo osasunista solo se llevó un punto del coliseo granadino en el partido que ambos conjuntos disputaron el 7 de abril de 2018 y que finalizó con empate a uno en el marcador.

No obstante, el palo fue duro para un Granada que aún soñaba con el ascenso directo a Primera y que tuvo que asumir una realidad mucho más dura: que después de ganar uno solo de los últimos seis partidos que había jugado estaba ya fuera de la zona del 'play-off' de ascenso, a la que nunca volvería.

La previa del encuentro entre granadinos y pamplonicas había estado muy marcada por lo que el equipo rojiblanco había hecho en su anterior compromiso liguero. Los hombres de Pedro Morilla habían visitado a un Lorca FC que era colista de Segunda y acumulaba 16 jornadas consecutivas sin ganar, pero los murcianos se aprovecharon de la horrososa actuación defensiva del equipo andaluz y volvieron a degustar el sabor del triunfo (3-2) pese a que el equipo que dirigía Fabri González llevaba meses desahuciado y esperando la jornada en la que se confirmase su descenso definitivo a la Segunda División B.

Era también el primer partido del Granada tras celebrar su 86º cumpleaños, por lo que la hinchada esperaba de sus jugadores una mayor entrega para que el deseado objetivo del ascenso directo no se esfumara a falta de ocho jornadas para el final de Liga, lo que a la postre sí que acabaría ocurriendo. Las bajas por lesión de Saunier y Adrián Ramos y por sanción del venezolano Darwin Machís obligaron al por entonces primer técnico rojiblanco, Pedro Morilla, a alinear un once con bastantes suplentes que guarda muchas similitudes al que su por entonces rival -Diego Martínez- puso en liza el pasado domingo en el encuentro que el Granada disputó en Los Cármenes frente al CD Lugo. Javi Varas defendió la portería; Víctor Díaz, Chico Flores, Germán y Álex Martínez protegieron la meta rojiblanca; Alberto Martín, Montoro, Puertas, Sergio Peña y Kunde actuaron en la media; y Rey Manaj fue el delantero del equipo. En total, seis de los once futbolistas titulares en aquella tarde se puede decir que en la actualidad son titulares en el nuevo Granada 2018/19: Víctor Díaz, Germán, Álex Martínez, Alberto Martín, Montoro y Antonio Puertas. El partido fue anodino durante los primeros cuarenta y cinco minutos y mucho más emocionante durante la segunda mitad.

Cuatro minutos después de que se reanudara el juego Xisco aprovechó un mal control de Varas tras un lanzamiento de falta desde la izquierda, anotando a placer el 0-1 para el equipo visitante. El granadinismo se impacientó y un sector de la afición empezó a pitar al equipo, que consiguió sobreponerse a las adversidades y subir el 1-1 al marcador gracias a que Montoro aprovechó un centro de Pedro Sánchez para batir al cancerbero osasunista Sergio Herrera. Desde entonces el partido se convirtió en un correcalles en el que ambos equipos buscaron el gol del triunfo sin ninguna suerte. Pedro Morilla quedó tocado por acumular dos jornadas consecutivas sin ganar y Javi Varas aún más por un error de bulto que costó muy caro a su equipo. El guardameta se despidió de la titularidad dos jornadas después: tras un sorprendente empate ante el Sevilla Atlético (0-0) y otra dramática igualada en casa ante la Cultural Leonesa (3-3). Rui Silva ocupó su lugar en el Huesca-Granada de la jornada 37 en el que el preparador rojiblanco fue cesado tras una derrota en El Alcoraz (2-1) que dejaba al equipo granadino al borde del precipicio. Con Miguel Ángel Portugal en el banquillo la historia se volvió a repetir: Varas defendió la portería en los primeros partidos y Rui Silva acabó por conquistar la titularidad en las dos últimas jornadas, en las que el equipo compitió prácticamente sin nada en juego, pues las opciones de regresar al play-off eran mínimas en la penúltima e inexistentes en la que cerró el campeonato liguero. Aquella ilusión de pelear por estar con los mejores se había esfumado ante un Osasuna que tampoco jugó la fase de ascenso, lugar privilegiado que los rojiblancos abandonaron para siempre tras haber permanecido en él durante las ocho jornadas anteriores.

Calor

Por otro lado, en relación con el deseo del Granada de cambiar el horario del encuentro del domingo ante Osasuna (18:00 horas) para proteger de la calor al público asistente, el G19 se ha unido a través de Twitter a las peticiones de cambio de horario que previamente habían realizado el club y varias peñas del mismo con un mensaje en el que, con tono humorístico, le pide a LaLiga «por favor» que «cambie el horario» del encuentro porque «un partido a pleno sol nos derrite». Y es que, según las previsiones de la AEMET, el domingo se llegarán a alcanzar los 38º en la capital granadina durante las horas de máxima calor.