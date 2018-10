GRANADA CF El riesgo del exceso de confianza Fede San Emeterio se esfuerza durante un ejercicio en esta semana de entrenamientos. / P.V. / GCF El Granada se mide a un Reus desmejorado por su economía pero descarado en su juego RAFAEL LAMELAS Domingo, 7 octubre 2018, 02:02

Los caprichos del calendario han querido que el Granada encadene partidos ante dos adversarios muy afectados por los rigores del tope salarial de Segunda división. Si la recepción en Los Cármenes al depauperado Córdoba la salvó con sobresaliente, la visita al Reus se toma en el club con semblante de desconfianza pese a la modestia del rival, pues no anda tan mal como los vecinos andaluces. Nadie quiere excesos de confianza.

Los tarraconenses han hecho virtud de las carencias y a falta de potencial para la inscripción de más futbolistas se han obligado a cerrar filas con lo disponible e inclinarse por la cantera. En casa les está costando ganar, pero esa ilusión juvenil les ha valido para imponerse en plazas difíciles, como el Heliodoro Rodríguez López (Tenerife) o el Martínez Valero (Elche), estadio en el que el Granada no pasó del 0-0.

En su Municipal sólo han recaudado dos puntos, pero uno lo amarró en su derbi provincial y el otro ante el peligroso Real Zaragoza. El Albacete ha sido el único en 'profanar' la instalación reusense, que aunque los registros indican que tiene una medidas acordes, la sensación en directo delata ciertas estrecheces, condicionado todo a un césped en un estado irregular.

Diego convoca a José González en una lista de 19 por si recae alguno de los jugadores tocados

Diego Martínez tarda poco en rumiar los triunfos y se centra en prevenir las dificultades que terminarán llegando. El entrenador es consciente de que la evolución de su equipo se refleja con resultados, pero sabe que terminarán apareciendo circunstancias que interferirán en la travesía, medidas del enemigo para combatir las bondades expuestas. Los nazaríes han acreditado un juego vertiginoso que se está viendo beneficiado por una recaudación temprana en los partidos. Marcadores a favor que hacen buena la propuesta y que permiten la optimización del esfuerzo descomunal que supone un ritmo tan alto.

El técnico sabe que los oponentes les estudian y que tratarán de levantar muros para obstaculizar sus avances, de manera que se midan a la situación desesperada de alterar un empate o de ir a remolque. Habrá que comprobar si los avisos se convierten en tendencia, pero en aquellas citas que se ha visto obligado a reaccionar a un golpe del contrario, como en Elche en Copa o en Riazor ante el Deportivo, los nazaríes no han culminado la conquista pese a dar la cara.

El preparador gallego ahonda en cada entrenamiento en el desarrollo de contextos que requieran más sosiego en la circulación, pues hasta ahora su fútbol vertical le ha valido para llenar la alcancía de puntos, pero la fórmula se puede agotar. A ello quiere unir el empleo de otros recursos, como las acciones de estrategia, ya sean de pizarra o con ejecutores magistrales.

No se prevén cambios en la alineación en un principio, por lo que el Granada completaría un mes repitiendo 'once'. Una situación inusual en este deporte de tanto desgaste, en el que aparecen las lesiones por doquier. En este sentido, el club ha conseguido prevenir que las molestias de algunos integrantes se agraven con una gestión eficiente de su trabajo en las sesiones, aunque por precaución acuden 19, con la suma de José González. Por ahora todo va rodado, pero en estos mismos días ha habido varios elementos renqueantes. Diego no termina de desvelar quiénes se encuentran peor tras las dos últimas sesiones a puerta cerrada. La vez que se desplazaron con dudas, caso de Montoro y Ramos en tierras gallegas, ambos fueron titulares y el valenciano completó los minutos incluso.

La duda reconocida ha sido la del portero Rui Silva, que se luxó un dedo de la mano derecha el miércoles y ha estado yendo con cuidado desde que se lo recolocaron. Se subió al tren hacia Cataluña, por lo que todo hace pensar que será de la partida, aunque por si las moscas Aarón Escandell aguarda turno. El otro arquero también demostró sus credenciales en la Copa y es un sustituto de garantías si es necesario.

Durante esta semana, Martínez ha chequeado a Víctor Díaz de nuevo como central, dando cabida a Quini en algunas probaturas, aunque desde la distancia se prevé como una mera maniobra para que el cordobés no pierda los automatismos. La pareja Germán-Martínez se ha afianzado y el resto, también. Otros aguardan turno. Parecía un fondo de armario escaso, pero se ha comprobado que se adapta a cada estación. Más complicado lo tiene el Reus, con la taquilla vacía pero la rabia de querer sobrevivir. No regalará nada