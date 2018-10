Zaragoza-Granada El reencuentro de Lucas Alcaraz con Fede Vico, su apuesta más prometedora en el Córdoba Vico recuperó la titularidad ante el Almería. / A. Aguilar y P. Marín Apenas se han encontrado en dos partidos desde que Lucas Alcaraz dejase de ser su entrenador FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 31 octubre 2018, 00:37

Lucas Alcaraz se reencontrará este domingo con el equipo del que es aficionado confeso, una camiseta rojiblanca horizontal que no impedirá al técnico afrontar el choque con el máximo deseo de vencer al Granada. Tarea complicada si no consigue desactivar todo el talento que mueve al Granada en la zona de la mediapunta. Presumiblemente, arrancando desde una posición más centrada, estará el que una vez fue apuesta del propio Alcaraz. Ahora, el cordobés Fede Vico no es sino su amenaza.

No le tembló el pulso al granadino cuando lo convocó con tan sólo 16 años, en enero de 2011. Aunque adolescente, el entrenador supo reconocer en él una joya califa que daría aire al club cordobesista. Lucas Alcaraz trató de contener la euforia de la afición tras su debut y madurar un talento que no volvería a jugar más para él, pues explotaría más tarde a las órdenes de Paco Jémez. Quizá espina en su currículum, el técnico ha sido testigo, pero no en primer plano, del meteórico ascenso de Vico y su desamparada caída tras probar suerte en Bélgica.

Tardaron en enfrentarse, pues Vico se ausentó en los dos partidos que el Córdoba jugó ante el Almería de Lucas Alcaraz. El primero por decisión de Jémez, el segundo por encontrarse con las categorías inferiores de la selección. Más se separaron sus caminos cuando el técnico se marchó al Aris de Salónica. Poco después, cuando Alcaraz volvió a España para entrenar al Granada, blanquiverdes y rojiblancos estaban en categorías distintas, no dándose el reencuentro.

Se daría por fin en 2015, cuatro años después de que Alcaraz diese la oportunidad de debutar como profesional a Vico. El granadino se había hecho cargo del Levante y recibió a un Córdoba desahuciado. Vico, que no jugó el partido de la primera vuelta, saltó como titular ante los granotas, siendo por primera vez un quebradero de cabeza para Alcaraz. El encuentro acabó en tablas sin goles, un duelo que no supieron ganar ni técnico, ni pupilo. No coincidieron de nuevo en Segunda, pues el granadino entrenó al Granada en Primera y a la selección de Argelia mientras Vico pasaba por Albacete y Lugo. Hasta el pasado 7 de enero de este mismo año cuando el Almería, con Alcaraz en el banquillo, venció al Lugo, con Fede Vico en el once inicial.