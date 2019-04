Granada CF Recuperar el gol perdido es la tarea pendiente para evitar nuevos contratiempos Vadillo (centro) intenta avanzar entre dos rivales en el partido ante Las Palmas. / /FERMÍN RODRÍGUEZ El Granada visita mañana el campo del Lugo con la ilusión de recuperar la segunda plaza y con la duda de saber qué mediapunta sustituirá al sancionado Fede Vico ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 19 abril 2019, 00:52

La competición no descansa por ser Semana Santa y el Granada quiere acabar bien la pascua, olvidar el disgusto sufrido en Gijón durante el viernes de dolores y recordarle a sus rivales que sigue ahí, pasito a pasito, dispuesto a todo en este tramo final de Liga. La escuadra que dirige Diego Martínez viaja hasta tierras gallegas para enfrentarse a un CD Lugo que llega al envite con la moral por las nubes tras golear a domicilio a un rival directo por la permanencia como es el Córdoba (0-4). No es el único problema al que tendrán que enfrentarse los granadinos, que están peleados con el gol desde hace ya varias jornadas (el Granada es el equipo que menos tantos celebra de los cinco primeros clasificados). Es por ello que los de Diego Martínez tendrán que enfrentarse al Lugo, a sus propios fantasmas -mejorar la puntería propia y evitar disgustos graves como el que le costó el partido ante el Sporting- y todo ello en un estadio Anxo Carro que se espera que luzca sus mejores galas para la ocasión.

Y es que el CD Lugo ha hecho un guiño a sus aficionados con una de esas promociones que prácticamente obligan a los amantes del fútbol a hacer acto de presencia en las gradas del estadio de su equipo favorito: dos entradas para ver el Lugo-Granada cuestan cinco euros, estando incluido en ese precio el partido que el equipo femenino del club lucense disputará en la mañana del domingo ante el Atlántida Matamá (Segunda división femenina).

La agresiva política de precios del equipo local no debería intimidar a un Granada con mucho en juego. Los rojiblancos horizontales recuperarán el segundo puesto automáticamente si logran un buen resultado en el Anxo Carro -les vale con puntuar, aunque sumar de tres metería más presión a sus rivales directos- y sabrán a última hora de la tarde si van a finalizar la jornada en segunda o en tercera posición porque su rival más directo por el segundo puesto que otorga un billete directo hacia la Primera división, el Albacete, juega como local a las 18:00 horas ante la UD Las Palmas.

La principal duda en el once del Granada es saber quién ocupará el lugar del sancionado Fede Vico. Los dos futbolistas que en los últimos encuentros vienen actuando por los costados –Antonio Puertas y Dani Ojeda– podrían desplazarse al centro y dejar un sitio libre en el once a otros dos jugadores que también tienen opciones de aparecer en la alineación pese a que no atraviesan su mejor momento de la temporada: Álvaro Vadillo y Alejandro Pozo.

Los dos jóvenes talentos formados en las canteras de Betis y Sevilla respectivamente han dado muestras de su talento en varias fases de la temporada, pero últimamente han perdido algo de chispa y Diego Martínez los ha dejado fuera de las alineaciones en beneficio de los ya citados Puertas, Ojeda y Fede Vico.

Sobre Vadillo, el actual coordinador de operaciones de la RFEF José María Mora 'José Mari' –ex jugador del Granada y buen conocedor de la cantera del Betis, para la que trabajó durante su etapa como dirigente de la empresa Jofran– ha señalado a IDEAL que hasta ahora «ha rendido a bastante buen nivel. El míster lo ha mantenido como titular en muchos partidos pero a día de hoy entiende que hay otros compañeros que pueden aportar más, sin desmerecer a Vadillo, al que seguro que le da minutos y su trabajo en los entrenamientos será lo que le hará ganar más minutos y la confianza del míster». José Mari conoce bien a Álvaro Vadillo «por su etapa en el Betis» y confía en que puede volver a aportarle mucho al Granada en este tramo final de Liga porque «él es un jugador distinto, un jugador de los que yo digo que es 'de calle' porque desborda, tiene ese descaro que le falta a otros futbolistas y en un fútbol tan mecanizado como el de hoy él tiene la virtud de improvisar, de encarar, de buscar un regate... y al final, en estos partidos en los que se cuecen las habas y los equipos tienen que dar un paso hacia adelante, Vadillo es un futbolista que ha conseguido alcanzar un buen grado de madurez y que puede aportar esa frescura y ese descaro que puede marcar la diferencia». Por su parte, Luis García Tevenet –entrenador de Pozo en el Sevilla Atlético– ha declarado a este periódico que si su ex pupilo ha bajado el rendimiento en los últimos partidos es porque «se le ha juntado un poco todo: la lesión, que el nivel del equipo es alto, que el nivel mostrado por muchos jugadores de su puesto no haya tenido la continuidad deseada y él es un chico joven que sé que va a seguir creciendo de la mano de Diego (Martínez) porque es un jugador que escucha y ya ha demostrado en Segunda lo desequilibrante que puede ser en momentos puntuales».

Como opción más remota para este puesto queda la de Rodri, que nunca ha jugado de inicio junto a Adrián Ramos en partido oficial. En el Lugo Monteagudo seguirá sin poder contar con los lesionados Leuko, Donoso, Menosse, Seoane, Pita y Campillo. Además, Juan Muñiz y Morente serán duda hasta última hora.