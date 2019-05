Héroes del ascenso: Collantes «Lo que más se recuerda de los jugadores son los ascensos» Juanjo Collantes sigue driblando a la velocidad del rayo con el UCAM Murcia en Segunda B. / UCAM Murcia El gaditano se marchó sin jugar con el Granada en Primera, pero recuerda con mucho cariño aquella etapa como rojiblanco en la que se hizo eterno FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 28 mayo 2019, 01:40

Como ese primer rayo inesperado de una tormenta nocturna, Juan José Collantes llegó a Granada en enero de 2010 para iluminar a los nazaríes y sembrar el pánico en las defensas de Segunda B. Fue precisamente de un Rayo, el de Vallecas, de donde procedía ese desequilibrante y eléctrico jugador que consiguió dar una marcha más al Granada para llevar por dos veces consecutivas a la familia rojiblanca a la Fuente de las Batallas.

El impacto del gaditano fue total una vez tocó suelo granadino, haciéndose rápidamente con el cariño de los aficionados. Él, ahora en el UCAM Murcia, sigue recordando aquella temporada y media con un gratísimo sabor, sabiéndose dentro de la historia del club por méritos propios. «De esas dos temporadas guardo un recuerdo espectacular. Lo que hicimos fue muy complicado, ascender de Segunda B a Primera», explica Collantes, para el que fue muy bonito ver así a la afición por «la ilusión que tenía de verse en Primera después de tantos años en Segunda B».

Si veloz era en el campo, más aún lo es en la respuesta al preguntarle por las claves de aquel Granada de Fabri. En su cabeza guarda un lugar privilegiado a su etapa como rojiblanco, por lo que le resulta sencillo regresar a aquellos recuerdos.«En primer lugar, teníamos una plantilla de calidad y supimos adaptarnos al trabajo que nos pedían. Teníamos una buena base de jugadores que habíamos ascendido de Segunda B», analiza el extremo andaluz. Para Collantes, «un ascenso es lo más bonito que se puede lograr en el fútbol y aquellos dos con el Granada lo fueron» y se queda con la estampa de la afición llenando las calles de la ciudad y disfrutando con el equipo en las celebraciones de aquellos dos increíbles logros.

Collantes, en el encuentro de ida ante el Elche. // / G. Molero

Inmersos en esta temporada, el gaditano recuerda que fue uno de los primeros en enfrentarse a la escuadra de Diego Martínez. «Sí, he estado siguiendo al Granada y me ha sorprendido la temporada que está haciendo. Ya en pretemporada me enfrenté a ellos, cuando yo aún estaba en el Elche. Veía que tenían muy buena plantilla pero no quizá para estar luchando el ascenso directo», explica.

Al comparar aquel equipo de Fabri con el actual, Collantes destaca que ambos son «grandes plantillas bastante equilibradas», pero encuentra más diferencias en lo táctico que similitudes. «Quizá nosotros jugábamos más a la contra y ofensivamente éramos fuertes. Marcamos muchos goles y ganamos partidos así. Ellos intentan llegar más desde atrás, jugando más el balón. En nuestro momento era diferente». «Lo que más se recuerda de los jugadores son los ascensos. Yo he estado en otros equipos haciendo buenas temporadas y, al no ascender, no se te recuerda igual de bien. En Granada me recuerdan muy bien por estar en ese equipo que consiguió algo muy importante después de tantos años», sentencia aquel rayo que tomó tierra con certeza en Los Cármenes para ascender dos veces al cielo como rojiblanco.