Filial El Recreativo 'vuelve al tajo' con ganas de comenzar bien el año /A. AGUILAR Los pupilos de Pedro Morilla reciben en un horario inusual a un Don Benito que es el penúltimo clasificado en la tabla clasificatoria ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 7 enero 2019, 01:08

El Recreativo Granada estrenará el 2019 poniendo el punto y final a la primera vuelta del campeonato liguero con un partido en un horario poco convencional (se juega a las tres y media de la tarde) ante un rival, el Don Benito, que llegará a la Ciudad deportiva muy necesitado de puntos puesto que los futbolistas que dirige Juan García despidieron el año pasado desde la última posición de la tabla.

El filial rojiblanco necesita seguir cumpliendo pequeños objetivos como ha hecho hasta ahora. Los granadinos son novenos en la clasificación con 25 puntos, una cifra buena para mantener a raya las posiciones de descenso –son cinco puntos de ventaja respecto al decimosexto y seis respecto al decimoséptimo– aunque insuficiente para aspirar a algo más. Añadir otros tres más al casillero garantizaría una nueva semana en la zona tranquila de la tabla, aunque el principal objetivo del filial (formar jugadores) se está cumpliendo y la evolución de futbolistas como Marín, Neva, Cambil o Caio Emerson así lo demuestra.

Para que las previsiones más optimistas se cumplan el filial rojiblanco deberá superar a un Don Benito que, a pesar de ser el penúltimo clasificado y estar a seis puntos de la salvación, no ha perdido ninguno de sus dos últimos partidos. Los extremeños empataron con el Talavera y con el Linense en las dos últimas jornadas de 2018 y son conscientes de que tienen «poco margen de error» según las palabras de su entrenador en la previa del partido, en la que ha recalcado que el encuentro «va a estar condicionado por el horario, por las fechas, por el parón navideño, pero creo que estamos bien y tenemos opciones de competir ante el filial del Granada».

En el apartado de bajas el técnico del Recreativo, Pedro Morilla, no podrá contar con los lesionados Isi y Ontiveros mientras que Carlos Neva y Juancho se perderán este duelo por estar en la dinámica de trabajo del primer equipo. Yael Ballesteros será duda hasta última hora. En el equipo extremeño la única ausencia será la del defensa Senah Mango. Tampoco estará Karim, que ha alcanzado un acuerdo con el club para desvincularse ante su falta de minutos, ni el ex del Villanovense Xiscu, pretendido por el Don Benito en este mercado invernal, pero al que aún no se ha anunciado oficialmente como nuevo jugador del equipo rojiblanco.

El técnico del filial granadino, Pedro Morilla, ha comentado en la previa del partido que es optimista con lo que pueda pasar esta tarde porque «hemos hecho muy buenas sesiones de entrenamiento» y dentro del vestuario «estamos a tope para intentar ganar al Don Benito».

Respecto al adversario, el estratega espera enfrentarse a un Don Benito que «será un rival competitivo. Es un recién ascendido que vendrá con la mente puesta en su objetivo, en dar un paso más en su objetivo de la permanencia». Del cuadro extremeño destaca que planteará un choque «muy complicado» y que «dominan muy bien el estilo de juego directo y tienen peligro aprovechando las segundas jugadas».

Es por ello, que para contrarrestar los puntos fuertes del rival Morilla considera importante que sus futbolistas sigan «motivados, con ganas de empezar bien el año y de demostrar nuestro mejor nivel».