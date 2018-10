Recreativo El Recreativo cae en la trampa que le prepara el Villanovense Yael regatea acosado por dos contrarios, ayer . / AGENCIA LOF Un gol de Carlos Selfa a diez minutos del final destroza las aspiraciones del filial rojiblanco OPTA VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ). Lunes, 22 octubre 2018, 02:24

El Villanovense se impuso al Recreativo Granada por 1-0 en un partido poco vistoso, con pocas ocasiones y menos fútbol aún y que acabó decidiéndose por una jugada a balón parado a favor de los locales, que es cierto que dominaron más al conjunto nazarí, sobre todo en la segunda mitad.

1 VILLANOVENSE 0 RECREATIVO DE GRANADA Villanovense Isma Gil, Sergio Domínguez, Tapia, Espín, Esteban Muñoz, Pajuelo, Leandro (Poley, min. 90), Javi Sánchez (Selfa, min. 78), Raillo, Xavi Puerto (Carrasco, min. 68), Xiscu. Recreativo de Granada Lejarraga, Marín, Héctor (Butzke, min. 84), Nacho Buil, Hongla, Paco Torres, Jean Carlos (Morillo, min. 77), Andrés García, Adri Rivas (Caio, min. 66), Yael, Neva. Gol 0-1, min. 80: Carlos Selfa. Árbitro Escudero Marín. Amonestó a los locales Leandro, Tapia y Carrasco y a los visitantes Héctor y Yael. Incidencias Romero Cuerda. Unos 1.400 espectadores.

Desde el comienzo del partido la necesidad de los locales por puntuar se vio con su puesta en escena en el medio campo, con mucho músculo y poco toque. Esto se tradujo en una primera parte seria de ambos equipos. Los locales dominando con más destrucción que elaboración pero sin pasar apenas apuros ante un Recreativo Granada al que le costaba tener el balón y realizar posesiones largas.

Por lo tanto, la primera mitad apenas tuvo ocasiones, ni llegadas al área. Poco ritmo, muchas interrupciones y nada destacable en cuanto lo futbolístico. La primera llegada con cierta inquietud en al área fue del Granada, con un remate flojo de Jean Carlos muy forzado que acabó suave en las manos del meta, Isma Gil. En unos de los pocos despistes defensivos de los locales el Granada tuvo su oportunidad más clara cuando Adri Rivas, muy solo en el segundo palo, remató alto con todo a favor un centro desde la izquierda que nadie defendió. Una ocasión fallada que pesó para el resto del encuentro. Poco más hizo el filial del Granada en la primera mitad, demasiado cauteloso y muy encerrado atrás por momentos a la hora de salir con el balón por la presión de los serones, el campo tampoco favorecía elaborar. El Villanovense tuvo su primer tiro entre los tres palos en el minuto 26, de Pajuelo, pero el meta Lerraja pudo atajar el balón sin problemas.

A balón parado

La segunda mitad siguió con el mismo guion de la primera. El Villanovense dominaba más por ímpetu que por buen juego y el Granada no se encontraba cómodo. Los nazaríes avisaron primero con una llegada por la derecha de Paco Torres que acabó rematando fuerte. A medida que fueron pasando los minutos el Villanovense fue poco a poco ganando terreno al Recreativo Granada, que no tenía su día en la medular y no elaboraba como en ellos es habitual. El físico de los locales se fue imponiendo, pero sin llegar a embotellar a los visitantes ni a crearles ocasiones claras. Sus balones largos y centros morían en la zaga nazarí. Hasta la falta de Carlos Selfa.