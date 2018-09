El Recreativo rescata un punto con diez

Tiró de garra el filial del Granada en su visita a Jumilla, de donde rescató un punto (0-0) de un partido que bien feo se le pudo al Recreativo cuando se vio con un hombre menos. Así, completó el conjunto rojiblanco el blanco que le faltaba, el de sumar un empate que se une a la victoria y la derrota sumada en las dos primeras jornadas. Y eso que bien difícil era augurar tan buen resultado, visto los condicionantes, ante un rival que llegaba a la cita lanzado. Inmerso en los puestos altos de la clasificación, se vio sorprendido por el pundonor de unos mirlos, los granadinos, que pueden tildar de oro el punto logrado en Jumilla tras un partido complicado, ya que mediada la segunda parte le fue señalado un penalti en contra. Lo sufrió el equipo andaluz, con expulsión incluida del central Fran Serrano, que dejó a su equipo con un jugador menos los últimos veinte minutos de partido. La pena máxima fue lanzada por Óscar Rico, a la izquierda de la portería defendida por Lejarraga.

De esta forma, el encuentro comenzó con un fuerte ritmo por parte del equipo murciano, que a los tres minutos reclamó gol fantasma tras un remate de Sylvain tras un saque de córner de Óscar Rico. En la siguiente jugada fue amonestado el andaluz Eliseo, por una dura entrada a un jugador local. El partido era dominado por el Jumilla ante un Recreativo Granada que se defendía con orden en la línea defensiva.

Jumilla Simón, Mario, Miguel Marín, Sylvain, Robles, Alfonso Brito, Peque (Bouba, 71), Manolo (Stevenson, 71), Carlos Álvarez, Ming Yang (Donovan, 62) y Óscar Rico. Recreativo de Granada Lejarraga, Marín , Héctor, Eliseo, Fran Serrano, Nacho Buil (Hongla, 73), Jean Carlos (Adri, Rivas, 71), Andrés García, Ontiveros, Yael (Víctor Morillo, 87) y Neva. Árbitro Rodríguez Carpallo, Héctor del Comité Valenciano. Fue expulsado el visitante, Fran Serrano a los sesenta y cinco minutos de partido. Fueron amonestados Peque, Mario Marín y Bouba del Fútbol Club Jumilla y, Eliseo y al entrenador, Pedro Morilla, al protestar una decisión arbitral, por parte del Recreativo Granada.

Poco bagaje ofensivo

Transcurrido el minuto veinte los nazaríes comenzaron a dominar el partido, aunque con escaso bagaje ofensivo. La mejor ocasión del Recreativo Granada la tuvo el defensa Héctor, que no supo aprovechar una indecisión de la defensa del Jumilla. Así, no fueron demasiado numerosas las llegadas granadinas a la portería murciana, contentándose con alguna que otra intentona por banda de Ontiveros, así como de sus hombres de arriba, un Yael y un Neva que no contaron durante el primer asalto con todo el número de balones que hubiesen deseado.

Y si bien no tuvo el primer asalto oportunidades certeras de verdad de cara a la meta contraria, con la llegada de la segunda mitad hubo más movimiento.

Desde los once metros tuvo el Jumilla medio partido. Superado el primer cuarto de hora del segundo tiempo, Fran Serrano agarró a Donovan, incorporado por el bando Murcia poco antes, viendo una cartulina roja que pudo lastrar, y bien, a los granadinos. Pero Óscar Rico erró desde la posición de pena máxima, salvando la primera vida de un filial granadino que aguantó las embestidas del Jumilla.

En inferioridad numérica durante los veinticinco minutos restantes, los hombres de Pedro Morilla aguantaron el tipo ante un rival que, aunque llegó, nunca supo hacerle daño de forma real a un Recreativo de Granada que, ante la imposibilidad de sacar a relucir su evidente calidad técnica, tuvo que agarrarse al llamado 'juego feo'. Al que se vio obligado a hacer, superado numéricamente y dosificando esfuerzos con un solo fin, el de rescatar un punto que terminó por salvar.