Filial El Recreativo recibe al Almería B en un duelo de filiales igualados a casi todo Tanto los granadinos como los almerienses llegan a la cita con cuatro puntos en su casillero de nueve posibles ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 16 septiembre 2018, 01:08

El Recreativo Granada buscará su primera victoria de la temporada en casa ante un rival que ha comenzado el campeonato con números casi idénticos a los del equipo de Pedro Morilla: el Almería B.

Los dos filiales suman una victoria, un empate y una derrota en los tres partidos que llevan disputados, lo que provoca que convivan con cuatro puntos sumados de nueve posibles en la zona templada de la tabla clasificatoria.

También se da la circunstancia de que ambos filiales llegan a esta cita después de haber registrado un empate a cero en la jornada anterior: el Almería B lo firmó en casa ante la Balompédica Linense y el Recreativo a domicilio ante el Jumilla, en un partido que acabó en inferioridad numérica por la expulsión de Fran Serrano.

La del central rojiblanco no será la única baja que lamente el técnico de los granadinos, Pedro Morilla, que lo tendrá verdaderamente difícil para montar el once. Y es que, además de la de Fran Serrano por sanción, el preparador rojiblanco no podrá contar esta mañana por lesión ni con el portero Esteve, ni con los mediocampistas Isi y Caio ni con los delanteros Rubén Sánchez y Adri Rivas. A estas seis bajas hay que añadirle la más que probable de Juancho -habitual en las convocatorias del primer equipo- y quizá también las de Abdel y Víctor Morillo, que van a ser duda hasta última hora.

Por el contrario, el Almería B no es que no tenga bajas sino que además recupera jugadores que no pudieron estar en el anterior encuentro ante el Linense.

El técnico del equipo almeriense, Esteban Navarro, volverá a tener a su disposición al defensa Iván Martos, que ha cumplido sanción, así como al también defensa Javi Pérez y al mediocampista Callejón y Javi Pérez. Estos dos futbolistas lo hacen después de ejercitarse con normalidad al estar recuperados de sus respectivas lesiones, según ha informado el club almeriense a través de su web oficial.

La igualdad entre granadinos y almerienses se espera que quede reflejada en el terreno de juego pues, pese a todas las bajas con las que cuenta el Recreativo, ambos equipos son filiales llenos de gente joven, cuyo objetivo es firmar la permanencia con el menor número de agobios y cuyos números goleadores por ahora también son muy similares: tres goles ha marcado el Recreativo y dos el Almería B; y tres goles ha recibido el Recreativo y tres también el filial almeriense.

Mala suerte

En la previa del partido el entrenador del Recreativo Granada, Pedro Morilla, ha lamentado que su equipo esté teniendo «mala suerte con el tema de las lesiones» y ha añadido que «son lesiones de golpes, no musculares sino articulares».

En relación al rival Morilla ha subrayado que el Almería B «es un filial como nosotros, con futbolistas de proyección. Ha hecho un inicio de temporada bueno, le ganaron al Marbella en su campo y luego contra el Talavera y la Balona han hecho buenos partidos».

Para conseguir los tres puntos en juego considera que «tenemos que dar el máximo de nosotros» y «estar muy concentrados» porque la escuadra que dirige Esteban Navarro será «un rival que va a intentar jugar al fútbol, que es competitivo y con el que tenemos que hacer las cosas muy bien para que los tres puntos se queden aquí».

El horario del partido será diferente al habitual, pues el derbi andaluz comenzará una hora antes del mediodía, que es cuando el filial granadino suele disputar sus encuentros en la Ciudad Deportiva. A pesar de las lluvias caídas ayer, se espera que el tiempo acompañe y las predicciones para la hora en la que empieza el duelo hablan de nubes y claros, poco viento y una temperatura que rondará los 21 grados.

ALINEACIONES PROBABLES

Recreativo Granada: Lejárraga, Antonio Marín, Héctor, Eliseo, Hongla, Carlos Neva, Nacho Buil, Jean Carlos , Andrés García, Yael y Ontiveros.

Almería B: Guille Lara, Navas, Damián, Igor Engonga, Urri, Mario Abenza, Lin, Iu Ranera, Darío Guti, Óscar Lozano y Javi Moreno.

Árbitro: Peña Varela (colegio andaluz).

Estadio y Hora: Ciudad Deportiva, 11:00 horas.