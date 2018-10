Filial El Recreativo quiere bajar de las nubes a un eufórico Villanovense La vigilancia será estrecha y cada uno estará con su par en el partido ante el Villanovense. / A. A. Los granadinos buscan acumular su séptima jornada sin perder ante un rival con problemas en Liga, pero que está en los 1/16 de final de la Copa ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 21 octubre 2018, 03:10

El Recreativo Granada visita esta tarde Villanueva de la Serena con la clara intención de alargar su racha de partidos sin perder, que actualmente es de seis. El filial granadino se verá las caras con un Club de Fútbol Villanovense al que las cosas no le van nada bien en Liga -es penúltimo con 4 puntos de 24 posibles- pero que sin embargo esta semana ha firmado una nueva machada en Copa, eliminando al Multivera navarro y quedando clasificado para los 1/16 de final del torneo del KO, donde se verá las caras con el Sevilla FC. Los granadinos todavía no saben lo que es perder a domicilio esta temporada, pues ganaron al Cartagena (2-3) y al Atlético Malagueño (0-1) y empataron en sus visitas a los campos del Jumilla (0-0) y del Sevilla Atlético (1-1), por lo que los de Pedro Morilla seguramente no quieran alterar este ciclo triunfal y sí cosechar un nuevo triunfo que los mantenga en la zona de promoción de ascenso y, a ser posible, los acerque al líder Melilla, que hoy juega ante otro gallito como es el UCAM Murcia y que en estos momentos suma cuatro puntos más que el conjunto granadino.

Sin victorias en casa

En el Villanovense el nuevo técnico serón, Julio Cobos, quiere que su equipo no deje escapar más puntos en casa y que el Municipal de Villanueva de la Serena se convierta en un fortín. Hasta ahora los números de los extremeños ante su propia afición son bastante pobres –dos empates (ante San Fernando e Ibiza) y dos derrotas (ante Badajoz y Talavera) en cuatro partidos– aunque el éxito obtenido en la competición copera ha provocado que el ambiente en la localidad extremeña sea de optimismo y de euforia, por lo que está por ver si lo logrado en una competición afecta a la otra. La clasificación dice que con un triunfo el Villanovense podría salir del descenso puesto que el Almería B (decimosexto) tiene tres puntos más, lo que aumenta el interés del encuentro.

En el apartado de bajas sí que se va a notar el esfuerzo realizado esta semana por el conjunto extremeño ya que no podrán jugar esta tarde niel mediocampista Eduard Calin, lesionado de gravedad en el duelo de Copa ante el Multivera, ni el defensa Cristian Márquez, que sufre unas molestias en el tobillo. En el Recreativo Granada seguirán sin poder actuar los lesionados Isi y Abdel, al igual que el punta Juancho (convocado con el primer equipo). Por su parte, el defensor Hao es duda hasta última hora por unos problemas de tobillo.

El preparador rojiblanco, Pedro Morilla, comentó en la previa del choque que a pesar de que su rival «no ha arrancado bien» no se fía del Villanovense, un adversario que les puede crear problemas porque «tiene buenos futbolistas que son expertos en la categoría». La veteranía en el equipo serón preocupa al técnico, que subraya que «tiene jugadores contrastados que defensivamente trabajan bien», pero que confía en que sus jugadores rindan como de costumbre ya que considera que «si estamos a nuestro nivel se lo ponemos difícil a cualquiera».

Alineaciones probables

CF Villanovense: Isma Gil, Cristian Márquez, Tapia, Javi Sánchez, Espín, Pajuelo, Leandro, Borja, Carrasco, Gonzalo Poley y Pedro Montero.

Recreativo Granada: Lejárraga, Antonio Marín, Neva, Héctor, Hongla, Nacho Buil, Paco Torres, Jean Carlos, Andrés García, Yael y Ontiveros.

Árbitro: Escudero Marín (colegio castellano-manchego).

Estadio y hora: Municipal, 18:00 horas.