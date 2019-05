Filial El Recreativo puede certificar su permanencia este mismo domingo Nacho Buil (izq) es felicitado tras marcar el 2-0 al Linense. / /R.L.P. El filial ha avanzado hasta la decimotercera plaza y un triunfo ante el Recreativo de Huelva en la Ciudad Deportiva le aseguraría no bajar directamente ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 7 mayo 2019, 01:26

El triunfo que el Recreativo Granada celebró el sábado en Los Cármenes ante la Balompédica Linense (3-2) le ha valido por tres al filial. Los pupilos de David Tenorio no solo cumplieron su misión de ganar ante una afición que dio la cara por ellos –más de mil granadinistas se dieron cita en el Nuevo Los Cármenes– sino que además se vieron beneficiados en las horas posteriores por los resultados que se dieron en el Sanluqueño-Recreativo de Huelva (0-3) y Sevilla Atlético-Villanovese (2-1).

Este trío de marcadores favorables dejan a los rojiblancos en una posición privilegiada a dos jornadas para el final, en la que los granadinos podrían llegar a abrazar la permanencia este mismo domingo si se dan una serie de circunstancias favorables. Como el Recreativo se ha aupado a la decimotercera plaza del Grupo IV de Segunda B con 42 puntos, que son cuatro más que el primer equipo en descenso (el Villanovense), a los cachorros les bastaría un triunfo en su penúltimo encuentro de Liga ante el Recreativo de Huelva para asegurarse la salvación matemática. El partido, que no será fácil porque el conjunto onubense se juega la primera plaza de la clasificación, tendrá mucha importancia en la zona baja porque hay cinco equipos separados por cuatro puntos, quitando de esta ecuación al CD Ejido 2012 que, tras caer este fin de semana en Jumilla, tiene la salvación casi imposible.

Estos cinco equipos implicados en evitar la última plaza de las que conllevan el descenso directo a Tercera y, a ser posible, la de promoción para no bajar son el citado Recreativo Granada (42 puntos), Don Benito (41), Jumilla (40), Sanluqueño (40) y Villanovense (38).

El filial se ve beneficiado por el hecho de que este domingo se vaya a jugar un apasionante Villanovense-Sanluqueño, por lo que uno de los dos seguro que no sumará los tres puntos y, de esta manera, los de David Tenorio dependerán de sí mismos en la última jornada. En el mejor de los casos, el filial vencería su encuentro ante el decano y en el otro duelo se registraría un empate que aseguraría su salvación y el no tener que disputar la promoción. En el hipotético caso de que estos dos equipos no empataran, al Recreativo también lo dejaría fuera de la quema un pinchazo del Don Benito en La Línea de la Concepción y/o del Jumilla en San Fernando. Si acaso el Recreativo Granada no lograra ganar, los resultados de esos encuentros adquirirían aún más relevancia porque los rojiblancos cierran la Liga en Don Benito y en ese encuentro ambas formaciones pueden estar jugándose su futuro en la Segunda División B.

Horario unificado: domingo a las 18

Desde el club granadino han confirmado que el encuentro ante el Recreativo de Huelva se disputará en la Ciudad Deportiva del club el domingo a las seis de la tarde (horario unificado).

Aunque se generará un gran ambiente por lo mucho que hay en juego, el choque no podrá jugarse en Los Cármenes porque se espera que el estadio del Zaidín no esté en las mejores condiciones después de haber acogido otros dos encuentros oficiales en los dos días previos: el Granada-Tenerife de Segunda división (el viernes) y la final de la Copa de la Reina entre el Atlético y la Real Sociedad (el sábado).