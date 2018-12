Segunda B El Recreativo le puede añadir picante a la competición A. A. El filial rojiblanco visita hoy al Linense, que es el cuarto clasificado y que actualmente le aventaja en cuatro puntos ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 16 diciembre 2018, 00:31

El Recreativo Granada visita esta tarde a la Balompédica Linense, el cuarto clasificado del Grupo IV de Segunda B con 29 puntos (cuatro más de los que suma el filial rojiblanco).

El equipo granadino quiere seguir la buena estela de sensaciones y de resultados de los últimos encuentros –dos victorias consecutivas– y a ser posible añadirle un poco de picante a la competición puesto que el conjunto de Pedro Morilla podría acabar la jornada en quinta posición a un punto de la fase de ascenso si gana y el San Fernando no consigue el triunfo en su duelo ante el segundo clasificado: el UCAM Murcia.

La fiabilidad demostrada en los últimos duelos ante el Marbella y el Talavera está dotando de confianza a un plantel que está cumpliendo los objetivos previstos puesto que vive lejos del descenso y el técnico del primer equipo, Diego Martínez, suele integrar a jugadores del filial en sus entrenamientos y en sus convocatorias. Además, el crecimiento en la categoría de bronce de un canterano granadino como Cambil y las últimas buenas actuaciones de jugadores importantes como Fran Serrano, Jean Carlos o Caio Emerson permiten al filial rojiblanco viajar hasta tierras gaditanas con la convicción de que lograr un resultado positivo no es una utopía.

Eso sí, tampoco será coser y cantar. El equipo que dirige Jordi Roger está basando su éxito en su solidez defensiva –es el conjunto menos goleado de la categoría– y en el acierto ante la meta rival de dos veteranos como Pirulo y Gastón, que están dando mucha guerra en las áreas rivales. Con más de un tercio de la competición ya jugado, el Linense ocupa un lugar de privilegio en la tabla clasificatoria que, sin ir más lejos, a buen seguro que desearían ostentar los equipos más históricos del Grupo IV como el Recreativo de Huelva (al que venció el pasado fin de semana por 2-0), el Real Murcia (que es octavo) o el Badajoz (que es decimocuarto).

En el apartado de bajas el conjunto gaditano no va a poder contar para este partido con el lesionado Sana N´ Diaye mientras que la participación de Pierre está en el aire por haber sufrido un golpe en el pie. Por su parte, el técnico del Recreativo, Pedro Morilla, tiene cinco bajas: Juancho y Neva (se lo pierden por estar con el primer equipo); Hongla (sancionado); Ontiveros e Isi (lesionados). Rubén Sánchez, Yael y Dani Moreno son duda y hasta última hora no se sabrá si pueden jugar un encuentro que su entrenador ha calificado como «complicado» porque «la Balona tiene una gran capacidad defensiva y en los últimos ocho partidos no han encajado ningún gol».

Alineaciones probables

RB Linense: Montoya, Sergio Rodríguez, Kibamba, Carrasco, Pierre, Pablo, Ismael Chico, Pirulo, Gato, Juampe y Gastón.

Recreativo Granada: Lejárraga, Antonio Marín, Héctor, Fran Serrano, Víctor Morillo, Andrés García, Cambil, Paco Torres, Jean Carlos, Nacho Buil y Caio Emerson.

Árbitro: Alberola Rojas (colegio castellano-manchego).

Estadio y hora: Municipal de La Línea, 17:00 horas.