Filial El Recreativo necesita ganar ante el Marbella para huir del descenso Rubén Sánchez se perfila una vez más como la referencia ofensiva del equipo. / /PEPE MARÍN El filial rojiblanco recibe a un rival enrachado pero debe conseguir un triunfo lo antes posible para salir de la zona caliente de la tabla ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 19 abril 2019, 00:52

La estabilidad del proyecto deportivo del Granada CF se tambalea debido a la dificilísima situación que atraviesa el Recreativo Granada, ubicado en los puestos de descenso a Tercera división desde la pasada jornada. El filial rojiblanco que ahora dirige David Tenorio compite en todos los campos y está logrando puntuar pese a los problemas de lesiones y sanciones con los que lleva conviviendo durante toda la campaña, pero a todo ello el Recreativo tiene que añadirle la presión psicológica de tener que ganar para romper una mala racha que ya lo ha arrastrado a la zona de descenso a Tercera, una categoría en la que si cayese el próximo año no podría compartir con el Huétor Vega, al que arrastraría a División de Honor por el convenio de filialidad que existe entre ambas entidades.

Los números dicen que el Recreativo Granada no ha perdido ninguno de los tres encuentros que ha disputado con Tenorio en el banquillo, aunque tampoco ha ganado ninguno de ellos. Esos tres empates consecutivos de momento saben a poco al filial en una etapa de la competición en la que los rivales aprietan para evitar abrasarse en esa zona de descenso en la que ninguno quiere vivir.

El Recreativo Granada en estos instantes es el decimoséptimo clasificado del Grupo IV de Segunda B con 35 puntos, los mismos que el Villanovense (decimosexto) y dos menos que el Jumilla y el Atlético Sanluqueño, decimocuarto y decimoquinto respectivamente.

En la mañana del sábado el equipo granadino recibe en la Ciudad Deportiva al Marbella FC y, teniendo en cuenta la importancia de los puntos en juego, el club rojiblanco ha hecho un llamamiento a su afición en redes sociales para que no dejen pasar la oportunidad de acercarse a la instalación de la carretera de Alfacar y apoyar al filial, que necesita ganar más que nunca. El rival de este fin de semana no se espera que le ponga las cosas nada fáciles puesto que el conjunto marbellí acumula 14 partidos consecutivos sin perder y ha pasado de estar bordeando la zona de descenso a asegurar su salvación matemática y asentarse en la zona media-alta de la tabla, aunque parece poco probable que el calendario le guarde opciones reales de pelear junto a Melilla, Recreativo de Huelva, Cartagena, UCAM Murcia, San Fernando y Badajoz por los cuatro puestos que dan acceso a jugar la fase de ascenso a Segunda.

En el apartado de bajas el técnico local, David Tenorio, no podrá contar para este encuentro con los lesionados Marín y Eliseo ni con el sancionado Javier Ontiveros. Otros futbolistas recién salidos de lesión sí que tienen opciones de jugar, aunque será en las próximas horas cuando el preparador rojiblanco valore si están en óptimas condiciones para entrar en la convocatoria o no. Por su parte, el entrenador del Marbella, David García Cubillo, tendrá a su disposición a los 22 jugadores que integran su plantel. Cubillo ha declarado en las horas previas a este choque que no se fía del Recreativo porque «es un equipo que tiene mimbres para sorprendernos».

Alineaciones probables

Recreativo Granada: Lejárraga, Paco Torres, Garrido, Fran Serrano, Neva, Andrés García, Yael, Caio, Nacho Buil, Juancho y Rubén Sánchez.

Marbella FC: Godino, Rafa Muñoz, Samu de los Reyes, Lolo Pavón, José Cruz, Faurlín, Juanma, Álex Bernal, Juergen, Añón y Samu Delgado.

Árbitro: Peña Varela (colegio andaluz).

Estadio y hora: Ciudad Deportiva. El partido se jugará el sábado 20 de abril a las 12:00 horas.