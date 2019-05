Filial El Recreativo Granada se juega la temporada en el campo de un rival directo: el Don Benito Jean Carlos intenta dejar atrás a un rival en un partido anterior. / /A.A. El filial rojiblanco depende de sí mismo y evitará la promoción de descenso si logra vencer en tierras extremeñas ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 19 mayo 2019, 00:43

El Recreativo Granada se juega confirmar su permanencia en Segunda B o no en la tarde de hoy. El filial rojiblanco disputa una final a domicilio con el CD Don Benito puesto que el ganador de este duelo se asegurará la permanencia en la categoría y el perdedor tendrá casi todas las papeletas para jugar la promoción por evitar el descenso.

Los extremeños llegan a este encuentro con dos puntos más que el Recreativo por lo que el empate les vale para mantenerse en la categoría. Si hubiera una igualada el Recreativo solo abandonaría la decimosexta posición en la que inicia la jornada si el Sanluqueño pierde en su casa ante el Badajoz y el Jumilla puntúa ante el Marbella. Cualquier otra opción que no sea la victoria o este empate con dos resultados favorables obligará a los de David Tenorio a disputar una eliminatoria a doble partido en el que el perdedor tendrá que despedirse de la categoría de bronce.

La motivación no faltará en ninguno de los dos equipos por lo mucho que hay en juego. Algo menos importará lo que han hecho ambos equipos en las últimas semanas. El Don Benito rompió una racha muy negativa el pasado domingo al remontar un resultado adverso en La Línea de la Concepción y vencer por 1-3 al Linense mientras que el equipo granadino perdió en la Ciudad Deportiva por 0-2 ante el líder, el Recreativo de Huelva, en un encuentro en el que no estuvo nada acertado ante la portería contraria y en el que, al menos, concretó que no descendería a Tercera por la vía del descenso directo.

En el apartado de bajas el técnico granadino David Tenorio seguirá sin poder contar con los lesionados Marín y Eliseo mientras que Juan García, entrenador del Don Benito, recupera a Abraham y a David que habían sido baja en anteriores partidos por unas molestias musculares, pero que para este sí que están disponibles.

El preparador granadino ha declarado en la previa del choque que la «la única noticia positiva viendo los resultados de la semana anterior fue el hecho de evitar el descenso directo de manera matemática» ya que los demás resultados, incluidos los de los equipos de la zona alta que podían jugarse algo ante el Atlético Sanluqueño, fueron negativos.

Tenorio opina que esta semana la plantilla del filial tiene un reto que «afrontamos con responsabilidad y mucho optimismo. Sabemos que un rendimiento óptimo es el camino idóneo para poder llegar al resultado, así que nos centraremos en hacer el mayor número de cosas bien en Don Benito para poder estar lo más cerca del triunfo», aseguró.

En cuanto al rival manifestó que «me parece un equipo que ha realizado una segunda vuelta espectacular, lo que es mérito de sus jugadores y cuerpo técnico. Ahora está en una situación ventajosa que tratará de aprovechar y nosotros debemos tratar de evitarlo». Cabe recordar que al ser la última jornada todos los horarios son unificados y todos los partidos que deben jugarse hoy serán a las seis de la tarde.

Alineaciones probables

Don Benito: Néstor Díaz, Trinidad, Álex Herrera, Javi, Mario Gómez, Ale Zambrano, Abraham Pozo, Gonzalo, Matheus, Pepe Bernal y Sillero.

Recreativo de Granada: Lejárraga, Garrido, Fran Serrano, Héctor, Neva, Andrés García, Yael, Jean Carlos, Juancho, Nacho Buil y Rubén Sánchez.

Árbitro: Román Román (colegio castellano-leonés).

Estadio y hora: Municipal, 18:00 horas.