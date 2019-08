Filial El Recreativo Granada se estrena en casa ante el San Fernando Héctor pelea un balón por alto en un duelo del curso anterior. / /A. AGUILAR El filial rojiblanco quiere alargar las buenas sensaciones que dejó en Córdoba y sumar sus primeros puntos dela nueva temporada ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 1 septiembre 2019, 02:18

El Recreativo Granada jugará esta mañana en la Ciudad Deportiva rojiblanca su primer partido oficial como anfitrión en la recientemente iniciada liga 2019/20. El equipo dirigido por David Tenorio quiere prolongar las buenas sensaciones que dejó en su debut liguero ante el Córdoba en El Arcángel, pero espera poder conseguir un resultado mejor que le haga olvidar la derrota cosechada en tierras cordobesistas (2-1) debido a un gol de penalti encajado en el tiempo de descuento.

El rival que se cruzará en el camino del filial rojiblanco será el San Fernando, un clásico del Grupo IV de Segunda B que tiene pocas cosas en común con los granadinos puesto que en su plantilla hay un gran número de jugadores veteranos con bastante experiencia en la categoría e incluso en categorías superiores y, además, el objetivo de la temporada es estar lo más cerca posible de la zona alta, mientras que para el Recreativo sellar la permanencia en la categoría volverá a ser un éxito.

Los gaditanos llegarán a la Ciudad Deportiva acompañados por alrededor de 50 aficionados ilusionados tras el buen debut de su equipo en liga, consiguiendo derrotar en el estadio Iberoamericano a otro de los equipos llamados a estar arriba cuando acabe la temporada: el Recreativo de Huelva. En el citado encuentro terminó siendo decisivo un gol del veterano Francis Ferrón en el minuto 78 de partido. Ferrón es una de las armas más peligrosas en el ataque del conjunto azulino tras haber firmado 13 goles la pasada campaña con la camiseta del Badajoz. Hace dos años el delantero gaditano llegó a contabilizar 15 goles con el Marbella, por lo que su actuación será un factor a tener en cuenta.

En el apartado de bajas el técnico del equipo granadinista, David Tenorio, no podrá contar con los lesionados Garijo, Carlos, Echu y Aranda. El resto de futbolistas están convocados incluyendo al meta Luka, que no pudo jugar en la primera jornada por problemas burocráticos y que viajará a Georgia tras la disputa de este partido para entrenar con la selección sub 21 de Georgia.

Por su parte, el preparador del San Fernando, Tito García, no podrá contar con Tomás Attis porque al jugador argentino aún no le ha llegado el transfer para jugar en la liga española. Por lo demás, se espera que ponga en liza un once muy similar al que la semana pasada venció al Recreativo de Huelva.

En la previa de este encuentro el preparador rojiblanco David Tenorio comentó que su equipo se enfrentará a un San Fernando que «ha realizado una inversión muy importante» tras «realizar una campaña muy interesante durante el año anterior y mantener la base con jugadores muy experimentados como puede ser el caso de Lolo, de Bruno Herrero o de Pedro Ríos». A estos jugadores se les han añadido «otros fichajes tan importantes como Ferrón o Moisés, que ya han demostrado su calidad», por lo que no duda en definir el encuentro como «complicado». La buena noticia de los últimos días para el filial rojiblanco es que «vamos reincorporando jugadores al grupo tras haber sufrido algunas lesiones en pretemporada» y la ilusión del técnico granadino es que al ser el primer partido del año en la Ciudad Deportiva «la gente pueda acudir y disfrutar».

ALINEACIONES PROBABLES

Recreativo Granada: Unai, Montoro, Héctor, Serrano, Espínola, Isma Ruiz, Sebban, Caio, Mario, Viedma y Rubén Sánchez.

San Fernando: Rubén, Ramos, Pumar, Raúl Palma, Pedro Ríos, Javi Gómez, Francis Ferrón, Hugo, Jonan Amelibia, Lolo y Sandro.

Árbitro: Chavet García (colegio andaluz).

Estadio y hora: Ciudad Deportiva, 11:30 horas.