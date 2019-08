Filial El Recreativo Granada arranca la nueva temporada en El Arcángel Isma Ruiz intenta conectar con Echu durante el último duelo de pretemporada del Recreativo. / /A. AGUILAR El filial rojiblanco medirá sus fuerzas a un Córdoba que, pese a sus problemas económicos, es uno de los grandes favoritos al ascenso ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 25 agosto 2019, 03:05

El Recreativo Granada inicia el curso 2019/20 con la obligación de visitar uno de los estadios más complicados del Grupo IV de Segunda B: El Arcángel de Córdoba.

Allí esperará recibir a los pupilos de David Tenorio un Córdoba herido tras el descenso de categoría sufrido el año pasado, pero con ganas de volver a dar que hablar en el fútbol profesional. Lo más importante para la entidad cordobesista ya está hecho: haber podido inscribir a sus jugadores tras una semana en la que, a causa de las deudas económicas arrastradas en los últimos años, se llegó a temer que la RFEF no tramitara las licencias del club blanquiverde y le diera el partido por perdido, restándole además tres puntos de un casillero que todos los equipos tienen vacío a día de hoy.

Finalmente habrá partido y el equipo de Enrique Martín parte como favorito por estadio, por afición, por historia y también por plantilla, pues ha fichado a jugadores importantes para la categoría como es el caso del guardameta Isaac Becerra (ex del Valladolid y del Nástic), del mediocampista De las Cuevas (con cinco años de experiencia en Primera División) o del delantero Juanto, que la pasada campaña marcó 16 goles con la camiseta del Lleida. El único jugador que la entidad blanquiverde no ha inscrito esta semana es a José Antonio González, mediocampista cedido por el Granada cuya baja está confirmada para este partido porque el Córdoba no desea abonar al club rojiblanco la llamada 'cláusula del miedo'. Además de José González, la otra baja en las filas del Córdoba será la del defensa Fernando Román (lesionado).

Por su parte, el técnico granadino David Tenorio –que continúa al frente del filial rojiblanco tras el excelente trabajo realizado en las últimas jornadas del pasado curso– no podrá contar con el guardameta Luka por problemas burocráticos ni tampoco con los lesionados Isi, Garijo, Carlos Garrido y Echu.

Dorsales

Por otro lado, el Recreativo anunció ayer los dorsales de sus jugadores, que para este curso serán fijos. En la portería estarán Unai (1), Rachvelli (13) y Arnau (25); en defensa Garrido (2), Alberto López (3), Fran Serrano (4), Héctor (5), Montoro (16), Hao (21), Pepe (23) y Espínola (24); en la media Viedma (6), Adri Rivas (7), Yael Ballesteros (8), Isi (10), Caio (11), Garijo (12), Sebban (14), Echu (17), Isma Ruiz (18), Aranda (19) y Mario Rodríguez (20); y en ataque Rubén Sánchez (9), Rui Pedro (15) y Butzke (22).

ALINEACIONES PROBABLES

Córdoba CF: Becerra, Herrero, Cobar, Ruiz, Fernández, Imanol, Javi Flores, Álvaro, Sebas, De las Cuevas y Juanto.

Recreativo Granada: Unai, Pepe, Montoro, Fran Serrano, Espínola, Isma Ruiz, Yael, Caio Emerson, Mario Rodríguez, Viedma y Rubén Sánchez.

Árbitro: Bueno Prieto (colegio madrileño).

Estadio y hora: El Arcángel, 21:30 horas.