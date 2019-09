Filial El Recreativo desaprovecha su momento Isma Ruiz intenta llevarse un balón por el que también pugna el visitante Héctor. / /P.V./GCF El filial granadino crea todas las ocasiones de la primera mitad y no aprovecha ninguna. El Mérida generó dos en la segunda parte y marcó en ambas ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 29 septiembre 2019, 14:55

Los romanos fundaron Emerita Augusta, la actual Mérida, en el año 25 a.C. y por toda Europa pasearon una frase en latín que se sigue usando en la actualidad: el 'Carpe Diem', que en español podría traducirse por 'aprovecha el momento'. Exactamente eso fue lo que no hizo el Recreativo Granada en la mañana de ayer, en la que completó una gran primera mitad, generó muchas ocasiones y no celebró ningún gol. Los extremeños, herederos del emperador Octavio Augusto, sí que supieron vivir la vida y marcar dos tantos en las dos ocasiones que tuvieron. No necesitaron más alardes que ese: aprovechar el momento.

Y es que el partido que el filial granadino perdió este domingo tuvo dos mitades muy diferentes. En la primera el control fue absolutamente rojiblanco. El Recreativo salió más fresco al terreno de juego, Isi e Isma Ruiz hicieron buenas migas en la media y los atacantes encontraron espacios para crear un buen número de ocasiones. Rubén Sánchez abrió fuego con un disparo al palo tras una buena jugada personal de Mario Rodríguez (m.4). Posteriormente, Caio falló en un mano a mano ante el guardameta Curro (m.9) y tanto Caio como Rubén Sánchez fueron incapaces de alojar el balón en la portería en una jugada loca que tuvo lugar en el ecuador del primer tiempo. El delantero brasileño controló en el área un centro desde la izquierda y remató a puerta, aunque un defensa impidió el gol. El rechace cayó en los pies de Rubén Sánchez, que volvió a rematar con la mala suerte de que otro defensa sacó el gol bajo palos. El balón, juguetón como una pelota de pintball, acabó rebotando en la mano de un defensor del Mérida, pero el árbitro no lo vio y por tanto no señaló el punto de penalti. Doble ocasión local que pudo ser triple si en la Segunda B se hubiese instalado el videoarbitraje.

La gasolina se le fue acabando a los granadinos en los últimos compases del primer tiempo, pero las sensaciones eran buenas porque su dominio era incontestable y además habían logrado lo que todo equipo de fútbol desea: someter a su rival y crear las ocasiones necesarias como para encarrilar el partido.

Sin embargo, en este juego no mandan las sensaciones ni las ocasiones, sino los marcadores. Y el cero a cero seguía presidiendo el partido al inicio del segundo tiempo. Fue en la primera llegada con peligro de la reanudación cuando el Mérida sacó las zarpas y se puso por delante. Un potente disparo de Poley desde la frontal fue blocado por el meta Unai, pero Espinar –el 'nueve' del equipo romano– estaba muy bien posicionado para recoger el rechace y empujar el balón a gol. El 0-1 fue todo un mazazo para el filial, que vio como sus esfuerzos no estaban sirviendo para nada. El Mérida había sabido sufrir en la primera parte, había «madurado el partido» en palabras de su entrenador, y también supo hacerlo en la segunda. El Recreativo continuó llevando el control del juego, pero con las ideas más espesas que en la primera mitad. De hecho, su ocasión más clara fue un disparo lejano de un defensa –Montoro– que salió alto.

Precisamente Montoro no se entendió con Unai en un pase atrás en el tramo final del encuentro y Emilio Cubo se anticipó al portero, recogiendo ese balón en una zona fatídica y anotando el definitivo 0-2. El Recreativo ya estaba KO. Los cambios no sirvieron para nada en el equipo de David Tenorio y solo un centrochut de Fran Serrano que se estrelló en el larguero pudo modificar el resultado final.