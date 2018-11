Filial El Recreativo, a curar sus heridas ante uno de los favoritos al ascenso /A.A. El filial rojiblanco rinde visita al Real Murcia en un momento delicado tras acumular cuatro jornadas seguidas sin ganar ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 3 noviembre 2018, 10:13

El Recreativo Granada visita este sábado (18:00 horas) a uno de los históricos que militan en el Grupo IV de Segunda B: el Real Murcia. Los granadinos no atraviesan un buen momento porque llevan cuatro jornadas consecutivas sin ganar, las disputadas ante Sevilla Atlético, Sanluqueño, Villanovense y Badajoz. Este dato negativo ha propiciado que el filial caiga desde el primer puesto –que alcanzó tras su última victoria ante el Melilla– hasta el séptimo, donde vive actualmente a tres puntos de la zona de promoción de ascenso.

A pesar de la dificultad que entraña el enfrentarse a uno de los equipos más poderosos de la categoría, los pupilos de Pedro Morilla querrán demostrar que las dos últimas derrotas ante Villanovense y Badajoz han sido accidentes y que la lección ya está aprendida. En el duelo ante el Villanovense el filial rojiblanco cayó por un despiste en una acción a balón parado mientras que el enfrentamiento ante el Badajoz se decidió en los veinte primeros minutos, en los que el Recreativo Granada salió «falto de activación» y demostró «falta de actitud» según las palabras de su técnico, que vio cómo su equipo no pudo remontar el 0-2 que presidía el marcador a la media hora de partido.

Por su parte, el Murcia vive un buen momento deportivo y tras un inicio algo enrevesado se ha asentado en la zona privilegiada de la clasificación. El conjunto que esta temporada dirige Manolo Herrero llega a este envite tras haber empatado a cero en un campo complicado como es el de la Balompédica Linense. El cuadro pimentonero tiene en sus filas a jugadores experimentados en la categoría como el mediocampista Armando o el delantero Dani Aquino, además de otros que han llegado a jugar en categorías superiores como el guardameta Mackay o el ex granadinista Charlie Dean.

No obstante, como viene siendo habitual en los últimos años el problema del Murcia no es tanto su confección de la plantilla como la inestabilidad institucional. En la previa del encuentro de esta tarde la Federación de Peñas del club ha convocado una manifestación para exigir a los actuales mandatarios que se vayan del club, una medida ya adoptada en el anterior partido en La Condomina ante el Talavera y que acabó en un enfrentamiento verbal entre el actual presidente, Víctor Gálvez, y los aficionados presentes en la concentración. Además de esto, los impagos de la entidad con la empresa Royalverd han provocado que ésta no arregle el césped y que el terreno de juego vaya a estar lejos de lucir su mejor aspecto.

En el apartado de bajas el Real Murcia tiene la duda de Chumbi, recién salido de una lesión, mientras que el Recreativo Granada no podrá contar con los lesionados Isi, Ontiveros y Adri Rivas y probablemente tampoco con Juancho, si es convocado con el primer equipo para jugar en Zaragoza.

Sobre el encuentro de esta tarde el técnico del filial granadino, Pedro Morilla, ha comentado que espera un «partido bonito y muy atractivo» en «un buen escenario» y contra «un equipo que tiene futbolistas de superior categoría en todas sus demarcaciones, que está logrando buenos resultados y ante el que necesitaremos estar muy atentos».