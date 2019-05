Filial El Recreativo busca abrochar la permanencia ante un 'homólogo' que pelea por ser campeón Héctor abraza a Nacho Buil (con el 10) tras su último gol ante el Linense. / /RAMÓN L. PÉREZ El filial rojiblanco quiere sellar su salvación matemática frente a un Recreativo de Huelva que está optando al liderato ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 12 mayo 2019, 03:31

El Recreativo Granada quiere confirmar su permanencia en Segunda B en la tarde de hoy. El filial rojiblanco se juega evitar el descenso de manera matemática en una penúltima jornada cargada de emoción en la que puede lograr el objetivo si gana. En caso de empate o derrota los granadinos tendrán que mirar a lo que haya sucedido en otros campos para saber si están obligados a jugársela o no en la última jornada, que disputarán ante un rival directo como es el CD Don Benito.

Aunque los granadinos llegan en una buena dinámica, han ganado sus dos últimos partidos y no han perdido ninguno de los seis últimos, los números del Recreativo de Huelva –que se está jugando el liderato con la UD Melilla– merecen como mínimo bastante respeto. El equipo onubense lleva 20 partidos seguidos sin perder, habiendo conseguido la victoria en los cuatro últimos que ha disputado ante Talavera, Sevilla Atlético, Linense y Sanluqueño. En principio, y teniendo en cuenta que el buen nivel que exhibió el Recreativo Granada ante el Linense, a ninguno de los dos equipos le beneficia no jugar en Los Cármenes, pero el encuentro va a disputarse en la Ciudad Deportiva del club rojiblanco. El aforo volverá a ser un problema como viene sucediendo cuando hay partidos importantes en este recinto. Por lo mucho que hay en juego la instalación se vuelve a quedar pequeña –cabe recordar que la opción de jugar este duelo en Los Cármenes quedó descartada la pasada semana por el uso del terreno de juego en los partidos del Granada y de la Copa de la Reina– y el club rojiblanco ha optado por vender un máximo de 200 entradas anticipadas a los aficionados del Recreativo de Huelva que lo han solicitado, quedando el resto de los casi 600 asientos que tiene la Ciudad Deportiva reservados para los abonados del Granada CF, que tienen entrada libre a este encuentro. Desde la entidad han informado esta semana que no se plantean vender entradas sueltas, por lo que todo aficionado que no sea seguidor del Recreativo o abonado del Granada no podrá adquirir una entrada en la taquilla de la Ciudad Deportiva.

En el apartado de bajas el técnico granadino David Tenorio seguirá sin poder contar con los lesionados Marín, Eliseo y Caio mientras que José María Salmerón, entrenador del Recreativo de Huelva, no tiene bajas para este partido. En la previa del encuentro el técnico del filial granadino, David Tenorio, ha resaltado que si el Recreativo de Huelva lleva veinte jornadas sin perder y está peleando por ser campeón del Grupo IV «no puede ser consecuencia de la casualidad. Es consecuencia de que tienen jugadores de máximo nivel, de su trabajo, de su plantilla, de su cuerpo técnico y de los distintos activos del club». A nivel de juego apunta que el 'Recre' es un equipo «sólido» atrás e «imprevisible» en ataque. Es por ello que Tenorio le pedirá a los suyos que sigan yendo «pasito a pasito» ya que para vencer tienen que evitar los despistes y «rozar la excelencia».

Alineaciones probables

Recreativo Granada: Lejárraga, Garrido, Fran Serrano, Héctor, Neva, Andrés García, Yael, Jean Carlos, Juancho, Nacho Buil y Rubén Sánchez.

Recreativo de Huelva: Marc Martínez, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Iago Díaz, Fernando Llorente, Caye Quintana, Borja Díaz, Diego Jiménez, Carlos Fernández y Jesús Valentín.

Árbitro: Caparrós Hernández (valenciano).

Estadio y hora: Ciudad Deportiva, 18:00 horas.