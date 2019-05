Granada CF Ramis: «El resultado no es justo, pero mi equipo ha hecho un partidazo» Ramis, técnico del Albacete, salida a Diego Martínez. / LaLIga «Lo hemos intentado todo lo que hemos podido pero las ocasiones hay que materializarlas» MANUEL PEDREIRA ALBACETE Martes, 21 mayo 2019, 00:22

«Estoy muy contento con el trabajo del equipo. Ha hecho un partidazo, minimizando las virtudes del Granada. La primera parte ha sido muy buena. Lo hemos intentado todo lo que hemos podido pero las ocasiones hay que materializarlas».

«Teníamos que haber sacado algo del partido. El resultado no es justo. Ellos han estado más acertados. Nuestro equipo ha estado muy potente. No tená dudas sobre ellos pero ahora tengo confianza en lo que nos pueda venir. El Granada se ha defendido bien y nosotros no hemos dejado jugar a sus mejores hombres, como Vico, Vadillo o Puertas. Los hemos ahogado. Teníamos que ser valientes, generar empuje y crear situaciones de gol».

«Diego ha acertado con los cambios. Hemos hecho el partido que había que hacer. Hemos creado mucho peligro, el Granada se ha echado atrás pero se ha defendido bien. Hasta el último momento hemos podido empatar y hubiese sido una recompensa».

«Hoy era una fiesta, lo hemos disfrutado toda la semana, viviendo la ilusión de la afición. Sabe mal la derrota pero no hay que irse triste a casa. La afición ha visto un equipo poderoso que quiere conseguir los objetivos».

«Quedan tres partidos, hay que sumar el máximo de puntos posibles y ya veremos adonde vamos. Hoy he visto un extra de mi equipo ante un grandísimo rival».