Granada-Albacete Ramis: «Un jugador del Granada debe salir y pedir perdón a Bela por una actitud racista» Imagen del partido entre el Granada y el Albacete. / RAMÓN L. PÉREZ El técnico de los manchegos salió satisfecho con la actuación de sus jugadores y recriminó un insulto racista de un rojiblanco a Bela FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 5 enero 2019, 00:17

El técnico del Albacete Balompié compareció en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes al terminar el encuentro. Luis Miguel Ramis se mostró visiblemente afectado por la situación médica de Rey Manaj y, sobre todo, por un episodio racista entre un jugador rojiblanco -del que no quiso dar nombre- y su futbolista Jéremie Bela. «Si vamos a ser intolerantes, vamos a serlo del todo».

EL EMPATE: «Un punto bueno que merecemos por el trabajo defensivo que hemos hecho durante todo el partido y la casta y carácter que demostramos. Se puede mejorar en la fase creativa. Tenemos que lanzar más mensajes ofensivos porque tenemos capacidad para ello. También cuenta el rival, que nos ha exigido mucho».

REY MANAJ: «No sabemos todavía, está en el hospital. Hay que hacerle pruebas y no me atrevo a adelantar un diagnóstico. El motivo, todos lo habéis visto. Tengo un jugador en el hospital y otro llorando en el vestuario, que es Bela y por ahí no paso».

EPISODIO DE RACISMO CON BELA: «Hay cosas que no entiendo... pero las tengo que decir. Hay un jugador del Granada que debe salir y pedir disculpas por tener una 'actitud fea'. Si queremos ser cero tolerantes, es cero tolerantes. Yo no digo nombres porque no lo he escuchado bien pero mis jugadores sí. Y un jugador de ellos también lo ha escuchado y nos ha pedido disculpas, yo ni sabía por qué. Yo tengo que decirlo porque Bela está muy tocado. Basta ya. Todos somos compañeros. No sé quién ha sido. El que lo haya hecho debe salir públicamente y pedir disculpas. (Cuestionado por el insulto) No lo he escuchado, pero te lo puedes imaginar. Yo no lo voy decir porque hasta a mí me incomoda. Es una actitud racista».

ÁRBITRO: «No puedo decir basta. Tengo muy poca defensa con eso. Tenemos que dedicarnos a jugar y luchar como lo hacemos. No le faltamos el respeto a nadie y tratamos de ser honestos. (Codazo a Zozulya) No le he visto partir la ceja a nadie en todos este tiempo y es un chico del que ya sabéis lo que se ha hablado».

VUELTA TRAS EL PARÓN: «Hemos trabajado muy bien desde la vuelta. No se han visto todas las cosas que habíamos trabajado para este partido, pero veníamos con las cosas muy claras. Habíamos terminado el año a un ritmo y una exigencia muy altos. Queremos defender estas posiciones en la tabla que ocupamos y tratamos de ser un equipo equilibrado, con buen trato de balón aunque hoy es más difícil por el rival que nos ha exigido mucho».

AFICIÓN DESPLAZADA: «Es estupenda, ojalá que nos siga acompañando. Nos ayudan muchísimo, ojalá sean cada vez más. Es un placer ver las bufandas blancas en la grada. Nos dan ese empuje y el último aliento que necesitamos. Nos arropan».

OCASIÓN CLARA AL FINAL: «Tenemos que creer más en que ese balón que vuela va a llegar donde llegó. Sé que hay cansancio pero hay que tener más fe. Pero bueno, el empate es justo».