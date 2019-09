RC Celta Rafinha se perderá el encuentro de esta semana ante el Granada El jugador abandonaba preocupado el entrenamiento del lunes. / RC Celta El internacional brasileño sufre una rotura muscular en el sóleo que le mantendrá unas dos semanas en la enfermería FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 10 septiembre 2019, 14:59

El debut (o 'redebut') de Rafinha con el Celta no tendrá lugar esta semana y, por tanto, no será ante el Granada por una inoportuna lesión muscular. Los de Diego Martínez no tendrán frente a sí al jugador brasileño cedido por el Barcelona al conjunto celeste. Aunque la noticia ha saltado esta mañana, fue durante la sesión programada para el lunes cuando el internacional se retiró del entrenamiento antes de tiempo.

Tras las pruebas realizadas, Rafinha Alcántara presenta una rotura muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La avería, de primer grado, no es tan grave como pudiera haber sido y el periodo estimado de baja se queda en dos semanas.