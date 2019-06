RCD Mallorca - Granada Quini: «Veníamos a ganar, pero queríamos ascender» R. L. P. El jugador explicó cómo ha sido su temporada al hacerse con la titularidad en el carril zurdo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 5 junio 2019, 00:49

El lateral cordobés dio sus impresiones al poco de haber terminado el partido en el Carlos Belmonte y que daba a los rojiblancos el ascenso a Primera. No fue fácil puntuar en Mallorca, algo que «ha sido la tónica de todo el año. Había que trabajarlo mucho. Teníamos la baza de que el Albacete no ganara, que nos valía. Pero siempre hemos ido a lo nuestro», comentaba sobre la situación vivida en ambos estadios.

«El equipo ha seguido creyendo después de ir por detrás en el marcador. Hemos conseguido un puntito al final y un ascenso que sabe a gloria», explicó el cordobés, que confesó que habían estado pendientes del Albacete-Málaga en los últimos minutos. «La premisa era centrarnos en nuestro partido, pero cuando va llegando el final te empieza a llegar información del otro partido y al final, contentos. Veníamos a ganar, pero lo que queríamos era ascender», aseveró.

Sobre su temporada en el lateral zurdo, Quini explicó que «estoy aquí para sumar». «Tuve una época en la que me tocó ayudar desde el banquillo y fue una desgracia la lesión de mi compañero (Álex Martínez). Tuve que jugar en una posición que no era la mía, fui sintiéndome bien y he terminado jugando ahí».