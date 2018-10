Granada CF Quini: «No ha querido entrar la pelota» El lateral rojiblanco lamenta que el partido estuviera «muy condicionado» por dos decisiones arbitrales en contra A. NAVARRO GRANADA Sábado, 20 octubre 2018, 21:55

Quini resumió el Alcorcón-Granada de la siguiente manera: «El partido ha estado muy condicionado por dos decisiones (arbitrales). Estaba siendo un partido muy igualado y en cuestión de cinco minutos nos encontramos con una expulsión en contra, que al parecer es bastante dudosa, un penalti en contra que al parecer también hay falta antes de la mano...Y esas decisiones terminan condicionando el resultado».

A juicio del lateral cordobés «el partido estaba siendo igualado y después, con el marcador en contra y con uno menos ha seguido intentándolo. No ha querido entrar la pelota y es verdad que nos vamos con mal sabor de boca por eso: porque dos acciones nos han condicionado mucho y porque al final el equipo ha tenido ocasiones claras y es una lástima que no haya entrado ninguna».

Cuestionado sobre una posible mejoría del equipo aún jugando con diez, Quini respondió que «al estar once contra once el partido estuvo igualado, con 10 colgamos balones, tuvimos ocasiones y otros días sí han entrado y hoy no hemos tenido ese pelín de suerte».

Por último, al referirse a su situación personal apuntó que «en lo individual me ha tocado salir sin calentar si quiera. Es un handicap, pero al final para llevar varios partidos con menos minutos pues me he encontrado bien. En general, me siento contento a nivel personal por tener más minutos».