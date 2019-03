Granada CF Quini: «Este puntito nos sabe bien» Quini persigue el balón dolorido / FERMÍN RODRÍGUEZ El lateral del Granada agradece que la afición le haya apoyado tras una semana complicada y le haya ayudado «a sacar fuerzas de donde no las hay» ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 25 marzo 2019, 05:16

Quini declaró a la conclusión del Granada-Las Palmas que «después del devenir del partido y de llegar a los últimos minutos con el marcador en contra ese puntito nos sabe bien. Teníamos muchas ganas de sumar los tres, pero seguimos sumando, seguimos en la dinámica de no perder y ahora tenemos que hacer bueno este empate en Soria».

Cuestionado sobre el apoyo de la afición y lo que ha ayudado la hinchada para lograr el empate, Quini respondió que «cuando las cosas están bien la afición está ahí y cuando las cosas se ponen mal también lo está y te ayuda a sacar fuerzas de donde no lo hay. Hoy venía tras una lesión, he tenido la suerte de irme al área a buscar gol, lo he encontrado y hemos tenido la suerte de sumar un punto».

Por último, sobre la falta de gol del equipo en los últimos partidos apuntó que «es verdad que en estas semanas nos está costando más pero no es por falta de puntería sino por la igualdad que hay en la categoría. Cuesta ganar un partido, cuesta marcar pero se generan ocasiones y que los goles los marquen defensas también está bien, es bueno que no dependamos de ningún jugador. Estamos entre los tres o cuatro más goleadores de la categoría. No sé como crear más ocasiones de las que creamos porque si lo supiera lo diría, pero nosotros trabajamos, sabemos que los partidos se deciden por pequeños detalles, que estamos serios en defensa y que en alguna la podemos enchufar. Tenemos que seguir trabajando de aquí a final de temporada para continuar ganando partidos».