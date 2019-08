Declaraciones Quini: «Me fastidia no llevarnos ni un punto» Quini, ante Ocampos. / R. L. P. El lateral cordobés fue el más destacado de los rojiblancos RAFAEL LAMELAS GRANADA Viernes, 23 agosto 2019, 22:26

El lateral cordobés Quini pasó por los micrófonos de Movistar LaLiga para comentar lo ocurrido en el partido. Esta fue su valoración del partido.

«Está claro que fue un partido igualado, con ocasiones para ambos. Es una pena que con el esfuerzo que se hizo no nos llevemos ni un punto», destacó.

«El encuentro fue en nuestra línea. Un equipo sólido, que trabaja y lo da todo en 90 minutos. Igual que la semana pasada hubo algún desajuste que nos costó goles, creo que esta vez todo estuvo más equilibrado. En una acción aislada, la roban, hacen la contra y encajamos el gol. Luego lo intentamos, llegando al área, pero no pudimos meter ni una. Hay que estar orgullo de intentarlo y quedarse con lo bueno, que es mucho», subrayó.

Sobre su trabajo como lateral zurdo, Quini agregó que «al final me toca estar acertado en defensa y ayudar arriba. El míster quiere que suba. Me voy fastidiado por no conseguir ni siquiera un punto».