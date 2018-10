Las notas Puntuaciones de los jugadores del Granada-Mallorca Vadillo y Pozo celebran en primer plano el golazo del sevillano. / Alfredo Aguilar Victoria muy sufrida comandada por el joven Pozo, autor de un increíble gol. Álex Martínez, único que no alcanza el cinco JULIO PIÑERO GRANADA Lunes, 15 octubre 2018, 13:13

Rui Silva 6

El guardameta portugués tuvo más trabajo que en anteriores partidos y debió permanecer muy atento ante los lanzamientos que recibió del Mallorca durante el partido. No cometió errores como en el encuentro ante el Reus, si bien por arriba dudó a veces.

Víctor Díaz 5

Más entonado en la primera parte. Sin embargo, tuvo algunos problemas en la segunda mitad cuando el Mallorca apretó más y acumuló más jugadores arriba. Cometió varias faltas y hasta recibió una tarjeta amarilla por efectuar una entrada fuerte.

Germán Sánchez 7

El central gaditano mantuvo la línea de regularidad de esta temporada. Expeditivo en el juego aéreo, intentó anticiparse siempre que pudo para impedir que los puntas del Mallorca pudieran pensar. Intentó anticiparse y no dio concesiones atrás.

José Antonio Martínez 7

Ha adquirido mucha confianza, al disponer de más continuidad. Se siente seguro y es rápido para salir al corte. También ayudó mucho en el juego aéreo en los lanzamientos de faltas y córners. Fijó bien a los puntas del Mallorca y hasta fue objeto de faltas.

Álex Martínez 4

Fue de más a menos. A buen nivel en la primera mitad, pero inseguro en la segunda parte. Cometió un error absurdo, al dejar un balón muerto por no enviarlo fuera, que pudo costar un gran susto. No estuvo bien para cortar los centros que llegaron desde la otra banda.

Fede San Emeterio 7

Es una roca en el centro del campo. Siempre intenta estar bien situado para hacer un enorme trabajo en la contención. Corta todo lo que pasa cerca de él con su gran despliegue físico. Siempre muy atento y con capacidad también para dar continuidad al juego.

Ángel Montoro 5

No se sintió tan cómodo como otras veces. Se notaron las fases en las que el Granada tuvo menos el balón. No tuvo la claridad en el pase de otras ocasiones y no se entendió tanto con sus compañeros para realizar los desplazamientos en largo.

Álvaro Vadillo 7

Estuvo intermitente, aunque sus acciones suelen estar acompañadas de calidad. Tiene virtudes para desbordar y jugar con inteligencia para elegir las mejores opciones. Dio un buen taconazo para que Pozo rematara de un gran disparo el único gol del partido.

Alejandro Pozo 8

Volvió a estar de inicio. Primero jugó por la izquierda, después se pasó a la derecha y fue desde ahí donde más daño hizo. Profundizó mucho por las bandas, corrió de un lado a otro, defendió cuando fue necesario y hasta marcó un golazo con un sutil disparo.

Antonio Puertas 7

Un gran trabajo en la presión el que realizó el almeriense. Muy sacrificado para el equipo y tratando de asociarse con sus compañeros a la hora de elaborar jugadas de ataque. Estuvo en punta con Ramos y pasó por todas las posiciones del frente de ataque.

Adrián Ramos 6

Muy batallador durante el encuentro. Corrió mucho y lo dio todo hasta que jugó. Fue capaz de crearse algunas jugadas y hasta remató una vez en la segunda parte en una acción que pudo acabar en gol. La afición premió su esfuerzo al ser sustituido.

Fede Vico 6

Entró para sustituir a Vadillo. Al principio como mediapunta y después más escorado a la izquierda. Se sacó un remate que pudo dar el segundo gol.

Rodri Ríos 5

Cuando jugó el Mallorca estaba apretando más y eso hizo que no participara mucho en el juego. Al menos ayudó en el trabajo de presión.

Quini 5

Disputó los últimos minutos para ayudar en defensa por la derecha. Trató de estar bien colocado para tapar bien su banda.