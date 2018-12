Granada CF Con los mismos puntos que el todopoderoso Levante del curso 16-17 Adrián Ramos señala al cielo tras marcar al Oviedo / Pepe Marín El Granada es el líder con más puntos en la jornada 18, igualado con el conjunto granota, desde la temporada 2012/13 CAMILO ÁLVAREZ Granada Lunes, 17 diciembre 2018, 01:50

Quedan solo catorce puntos para alcanzar el objetivo de los 50 que se marcó el Granada a principio de temporada. A estas alturas ya nadie duda de que hablar de permanencia es absurdo, aunque tampoco se debe pensar en más allá que seguir sumando puntos para no llevarse una decepción similar a la de cursos pasados. Piano piano. Y así, sin prisa pero sumando en casi cada jornada, el Granada se ha plantado en la jornada 18 con 36 puntos, números de campeón.

Son los mismos que había acumulado a estas alturas aquel Levante de la temporada 2016/17 que todo el mundo toma como referente de conjunto solvente que ascendió sin sufrimiento. El club valenciano tenía, eso sí, una ventaja mayor respecto a sus perseguidores, ya que el segundo, el Girona, andaba a siete puntos del los granotas. El Levante acabó ascendiendo como campeón de Segunda.

Las últimas temporadas demuestran que no es nada fácil llegar a estas cifras. La campaña pasada era el Huesca el primero en la décimo octava jornada, empatado a 33 puntos con el Lugo, que ni siquiera jugó el 'play off' luego. El conjunto oscense acabó logrando alcanzar la primera división por la vía rápida, al ser segundo al final del curso.

En la campaña 2015/16 el Alavés y el Córdoba también sumaban 33 puntos a estas alturas del campeonato. Los vascos obtuvieron el billete a Primera directamente y los andaluces pasaron por las eliminatorias y no salieron victoriosos. Un año antes, en la 14-15, Las Palmas y Sporting tenían 36 puntos como primero y segundo. Los dos lograron el ascenso, aunque los canarios por medio del 'play off'. En la campaña 2013/14 era el Deportivo de La Coruña el que comandaba la clasificación de Segunda división con 33 puntos disputados los primeros dieciocho encuentros del campeonato. También el conjunto gallego logró el ansiado ascenso, no como primero, fue el Eibar, pero sí directamente al acabar segundo.

El único equipo que mejora los números del Granada en los últimos años es el Elche del curso 2012/13. Había alcanzado ya 42 puntos, una cantidad muy alejada de lo que es habitual en una categoría en la que reina la igualdad más absoluta. Su dominio se mantuvo hasta el final, con 82 puntos computadas las 42 jornadas establecidas.

La nota más positiva del Granada a estas alturas es que, con una plantilla escasa, ha sacado el máximo rendimiento. Los ajustes del mercado de invierno y su capacidad para mantener el nivel determinarán si se ve con fuerzas para mantener el ritmo.