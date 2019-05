Granada CF «Tenemos 74 puntos pero no hemos sentenciado nada» Diego Martínez, técnico del Granada. / Alfredo Aguilar «Ya estamos en el play off matemático y ahora necesitamos sumar tres puntos más. La afición está muy ilusionada pero hay que seguir remando» MANUEL PEDREIRA GRANADA Lunes, 20 mayo 2019, 23:59

El entrenador del Granada, Diego Martínez, ha comparecido en la sala de prensa del Carlos Belmonte para hacer un balance del encuentro disputado por los suyos ante el Albacete, saldado con una victoria que les coloca cada vez más cerca del ascenso directo.

El ascenso cada vez más cerca: «Felicito al Osasuna por su ascenso. Ha hecho una temporada fantástica y se merecen subir. En cuanto a nosotros, la celebración se debe a que el Albacete nunca ha perdido aquí y había que jugar con mucha cabeza. Ya estamos en el play off matemático y ahora necesitamos sumar tres puntos más. La afición está muy ilusionada pero hay que seguir remando».

Cambios: «El secreto de esta plantilla es el compromiso brutal de todos, jueguen o no. Se lo he dicho en la charla técnica. En cuanto a los cambios, era necesario jugar con tres centrales. Germán estaba con tarjeta, Martínez tocado... El partido se centró en las áreas. Sabíamos que tendríamos una. Primero la tuvo Vadillo, después Ramos... y la hemos metido».

Próximo partido: «Tenemos que pensar en el siguiente partido y salir a ganarlo. El Cádiz será un rival será durísimo y hay que hacer muchas cosas bien. Controlar la emoción cuando el rival está mejor, saber sufrir, ser precisos, tener control emocional y jugar como si fuese el último partido». «Decía un jugador en la charla técnica que teníamos la humildad de correr como si estuviésemos abajo pero también aprovechar nuestros jugadores de talento. Nuestro estilo es camaleónico, manejamos diferentes registros del juego y eso es muy importante».

Futuro: «Tenemos 74 puntos pero no hemos sentenciado nada. Esto sa fuerza pero no está conseguido. Porteros, centrales, delanteros, los que no han jugado... todos entrenan con intensidad espectacular. Cuando un entrenador ve algo y siente eso, hace que no le tenga miedo a nada».