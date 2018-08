GRANADA CF Puntos fuertes y puntos débiles del nuevo Granada José González intentará encontrar su sitio en el once titular del equipo / /A. NAVARRO La seguridad atrás ha contrastado con la falta de gol durante los partidos de pretemporada ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 18 agosto 2018, 15:16

Tras la disputa de siete partidos de pretemporada saldados con 3 victorias, 3 empates y 1 derrota desde Canal Rojiblanco subrayamos los puntos más fuertes (+) y los puntos más débiles (-) mostrados por el Granada en los dos meses previos al esperado comienzo liguero. Son los siguientes:

+Talento en la portería: A pesar de que el conjunto granadino quiere encontrarle una salida a Javi Varas la portería rojiblanca da la impresión de estar en buenas manos. Tanto Rui Silva como Aarón son dos porteros con jovenes a los que se les augura un futuro prometedor. Buenos reflejos y buena colocación son dos de las principales virtudes de un par de cancerberos llamados a salvar a su equipo en situaciones extremas. El luso será el que comience ocupando la portería por la lesión de su compañero, que no ha sido citado para Elche, siendo el nuevo guardameta titular del filial -Lejárraga- el que espere su momento en el banquillo.

+Seguridad defensiva: El Granada no ha encajado un gol en seis de sus siete partidos de pretemporada. Víctor Díaz y Álex Martínez demostraron la pasada temporada que se puede confiar en ellos para defender los laterales y Germán y Pablo Vázquez han aprobado con nota en casi todos los encuentros que han disputado juntos puesto que esta pareja de centrales -la que todo apunta que será titular en Elche- ha sido la más utilizada por el técnico rojiblanco en los amistosos ante la marcha de Saunier (al Lorient) y la lesión que afecta en estos momentos a José Antonio Martínez.

+Hambre de éxitos: No se recuerda otro Granada que haya confiado tanto en la cantera en las últimas décadas. Cuatro futbolistas han dado el salto al primer equipo desde el filial (Aarón, Pablo Vázquez, Adri Castellano y José González) y un quinto, Juancho, puede alternar su participación en el Recreativo Granada con su participación en el primer equipo debido a su condición de sub23. Seguro que ninguno de ellos quiere desperdiciar la oportunidad. El técnico rojiblanco, Diego Martínez, hizo un excelente trabajo con las perlas de la cantera sevillista así que ahora tiene otro reto por delante con los jugadores que destacaron en el Granada B el año pasado. Aarón se peleará con Rui Silva por la titularidad en la portería, Adri Castellano en principio empieza como suplente de Álex Martínez, Pablo Vázquez querrá demostrar que también es un defensa fiable en Segunda división y José González intentará convencer al entrenador de que es el mediocampista ofensivo que necesita. Tanto Juancho como los demás futbolistas del filial, que vuelve a estar comandado por Pedro Morilla, también querrán que sus nombres estén en la cabeza de los aficionados cuando finalice la temporada.

-Falta de gol: No ha sido el Granada un equipo especialmente inspirado de cara al gol esta pretemporada. La falta de balones a los delanteros ha lastrado los números de Adrián Ramos, Rodri y Juancho, que deben aportar más goles a partir de hoy.

-Falta un mediapunta: Ahora que Diego Martínez se está decantando por un 4-2-3-1 es más evidente que nunca que el equipo echa en falta un mediapunta. Si nada se tuerce Pozo llegará para reforzar esa posición, pero por ahora es obligatorio «adaptar» ahí a futbolistas como Fede Vico o Antonio Puertas, que no están entendiéndose como deberían con los delanteros del equipo.

-Operaciones que frenan la confección de un equipo de mayores garantías: Lo institucional casi siempre afecta a lo deportivo y el Granada no es ninguna excepción. El equipo rojiblanco quiere ahorrar dinero buscando una salida a Javi Varas y a Raúl Baena, algo que de momento no ha conseguido. Además tampoco ha cobrado lo que le corresponde del traspaso de Rochina, espera ingresar el dinero en concepto de publicidad del patrocinador del año pasado (Energy King) y aún no tiene patrocinador principal para la 2018/19. Con estos condicionantes es complicado cerrar una plantilla que necesita con urgencia un mediapunta y un extremo derecho sin olvidar que también sería interesante reforzar la defensa con un cuarto central y la delantera con un punta que reemplace a Joselu.