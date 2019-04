Un punto de oro para el Recreativo Granada

David Tenorio: «estoy satisfecho con la adaptación de los jugadores»

El entrenador del Recreativo Granada, David Tenorio, comentó que «somos un equipo de otra tipología al San Fernando, con otro modelo y adaptarnos ha sido una tarea complicada. Con bajas que teníamos, gente que estamos recuperando poco a poco, que ha jugado tocada o en puestos que no son los suyos. Estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho los jugadores, adaptándose a todo este entorno y siendo competitivos».

Tenorio valoró que el punto sumado no era suficiente porque su equipo tenía el objetivo de ganar: «Estamos necesitados y no queda otra. No hay excusas. Hemos generado una serie de ocasiones buenas para ganar, pero solo hemos logrado un punto. Estamos en una filosofía de cultura del esfuerzo. Los chavales se han dejado la vida, valoro el empate, pero no me es suficiente. La ambición es de ganar y tenemos que ir a ello», concretó.