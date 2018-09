Granada CF Puertas: «Seguir con esta ilusión es lo más importante» 00:23 ALFREDO AGUILAR El atacante almeriense señala que se siente «súper contento» por cómo le están saliendo las cosas A. NAVARRO GRANADA Domingo, 16 septiembre 2018, 23:48

Antonio Puertas no podía disimular su felicidad a la conclusión del Granada-Rayo Majadahonda y comentó en zona mixta que «después de todo un año trabajando la recompensa está llegando ahora. Esto (su rendimiento) ayuda a que el equipo vaya para adelante y estoy súper contento. El año pasado ya quiero borrarlo de mi mente, no tenía confianza, no tenía eso tan importante en el fútbol que es sentirse querido y este año están saliendo mejor las cosas».

Una de las razones que ha influido en que Antonio Puertas vuelva a brillar como hace tiempo que no lo hacía ha sido la confianza que su entrenador ha depositado en él. Así lo reconoce el propio jugador: «Diego me ha dado confianza y nos da mucha libertad a los tres que jugamos en la mediapunta, nos deja que intercambiemos posiciones y esto es bueno porque los rivales no saben por donde vamos a entrar».

En vídeo A un gol del 'pichichi'

Sobre la situación del equipo en este momento de la temporada, el atacante explicó que «con ganas y con ilusión todo se consigue y así es como tenemos que seguir. Queremos que cuando juguemos en Los Cármenes vayamos todos juntos y creo que seguir con esta ilusión es lo más importante».

Cuando Ramos tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión Puertas pasó a ser el delantero centro del equipo y en relación a este movimiento de posición y a si se va capacitado para repetir en Riazor si sus compañeros de ataque no están en condiciones óptimas comenta que «siempre que el equipo necesite algo ahí voy a estar. Llevo unas cuantas temporadas sin jugar como delantero, lo hice en División de Honor y en mi primer año de senior, pero si el equipo lo necesita ahí voy a estar».

Por otro lado, sobre el apoyo de la afición y el hecho de que la hinchada haya coreado su nombre ha manifestado que «cuando ves las caras de alegría y de pasión que tiene la gente eso es lo más grande que puede tener un futbolista, que la gente disfrute con su juego. Queremos que nuestro juego y nuestra alegría se contagie a la grada y que esto sea una fiesta que todos disfrutemos».

Por último, Puertas ha dicho sobre el partido que el Rayo Majadahonda «nos ha exigido bastante en defensa» y sobre su situación personal ha apuntado que «se podría decir que es el mejor momento de mi carrera porque en Almería me sentía fuerte, tenía confianza y ahora quisiera tener una temporada como esa y mejorarla, claro que sí».