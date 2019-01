Granada CF Puertas y Pozo pierden la chispa y quizá algo más Alejandro Pozo corre durante el partido de ayer. / P. M. La presencia de Dani Ojeda eleva el nivel y activa a Vadillo, que frente al Elche completó una primera parte sobresaliente CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 23 enero 2019, 01:28

Aunque en el ambiente sigue coleando que existe un problema de cara al gol en el Granada, lo cierto es que solo el Deportivo de La Coruña ha marcado más goles que el conjunto rojiblanco a estas alturas del campeonato. Pero también es cierto que de un tiempo a esta parte los jugadores de ataque están teniendo más problemas para marcar. Puertas anotó en Tenerife en el último partido del año, pero hasta llegar a ese encuentro acumulaba diez jornadas sin anotar. Su problema no está siendo el apartado goleador, pues es el pichichi del equipo a pesar de que no estaba llamado a ello.

El almeriense, que volvió a ser titular ante el Elche después de quedarse en el banquillo en el Carranza ante el Cádiz –entró en la segunda parte–, tampoco despejó las dudas que empieza a generar frente al conjunto ilicitano. Lo cierto es que completó una primera parte interesante, con movimientos inteligentes, pero en la segunda la toma de decisiones le condenó. Se equivocó en el último pase, en un regate a destiempo o un tiro mal ejecutado. No le faltó actitud. Nunca le falta. Está poniendo todo de su parte, pero la suerte últimamente le está siendo esquiva.

Algo parecido le está ocurriendo a Alejandro Pozo. El sevillano no estaba llamado esta temporada a asumir una enorme responsabilidad. Su juventud invitaba a pensar en un año de aprendizaje a las órdenes de un entrenador que lo llevó al fútbol profesional y ahora le brinda una nueva opción de seguir quemando etapas en su carrera. Tan fuerte entró pisando que pasó a ser titular indiscutible. Goles importantes que le dieron los tres puntos ampararon su discurso, pero su chispa se ha apagado algo. Los rivales ya lo conocen, no es un recién llegado que sorprende a su defensor con su velocidad o su descaro. Ahora necesita acudir a otras virtudes que potenciar para seguir aportando al equipo como lo ha hecho hasta ahora.

No le queda otra ni a Pozo ni a Puertas, pues en el mercado de invierno el Granada ha movido sus recursos económicos para reforzar la parcela. Dani Ojeda es un futbolista que eleva, sobre el papel, el nivel de la línea ofensiva. No viene con el cartel de titular indiscutible. pero tampoco como mero acompañamiento. Juega con las mismas cartas y el que tenga la mejor mano es el que se llevará la partida en forma de titularidad.

Efecto inmediato

A Puertas y Pozo no le salieron las cosas tan bien como querían frente al Elche, pero no fue por falta de interés. Se les vio con muchas ganas de agradar. También a Vadillo, aunque su caso fue distinto porque el de Puerto Real brilló. Le salió una primera parte redonda en la que lo único que se le resistió fue el gol. Estuvo muy cerca con dos lanzamientos de falta, uno que sacó Edgar Badía en la línea de gol y otro que se estrelló en el palo con tremenda violencia. También Fede Vico le sirvió un gran balón en un contragolpe que desperdició mordido.

Estuvo entregado, a veces incluso demasiado teniendo en cuenta que su físico no le permite excesos. Quiso dejar claro que el puesto al que opta Dani Ojeda se lo debe disputar con Puertas, Pozo y Vico, porque el suyo no se negocia. Por calidad debería ser indiscutible, a un nivel de Primera, pero en su carrera han influido otros muchos factores que le han frenado. Se tomó la oportunidad de Granada como una opción muy real de volver a captar la atención del fútbol de élite, después de que el Huesca no contara con él para el estreno en Primera. Quiere aprovecharla. Se le nota.