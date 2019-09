Declaraciones Puertas: «Estoy en el mejor momento de mi carrera» Antonio Puertas, tras su gol. / F. R. El goleador del Granada analizó lo ocurrido en el encuentro RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 28 septiembre 2019, 20:37

Antonio Puertas, futbolista del Granada CF, pasó por los micrófonos de Movistar LaLiga al final del encuentro para expresar sus impresiones. Estas fueron sus palabras:

«Sabíamos que este partido iba a ser duro y difícil. Ellos tienen jugadores arriba muy fuertes, en el cuerpo a cuerpo. Hemos arrancado bien el encuentro, llegando por banda y metiendo balones, hasta que llegó ese gol. Luego supimos aguantar muy bien», esgrimió.

«Estamos fuertes mentalmente, no somos peor que nadie, ni mejores tampoco. Tenemos que ir a tope para ganar. Estoy en un buen momento, en el mejor. Este es mi primer año en Primera», expresó sobre el equipo.

Sobre el gol comentó que «creía que Soldado le iba a pegar y ha decidido pasármela. He pensado que 'cómo la falle...', pero no fue así, aunque fácil no era», terminó.