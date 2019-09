Granada CF Puertas: «Hemos marcado muy rápido y eso nos ha venido muy bien» Antonio Puertas trata de marcharse de Junior Firpo. / RAMÓN L. PÉREZ El atacante rojiblanco subraya que «nosotros salimos desde el primer minuto a apretar arriba sea contra el equipo que sea» ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 22 septiembre 2019, 00:44

Antonio Puertas confesó a la conclusión del Granada-Barcelona que «siempre tienes el sueño o la ilusión de que estas cosas se pueden hacer. Hoy se ha cumplido, creo que hemos marcado muy rápido y eso nos ha venido muy bien».

El futbolista almeriense explicó que si el 1-0 llegó tan rápido probablemente fue porque «nosotros salimos desde el primer minuto a apretar arriba sea contra el equipo que sea. Ya se vio contra el Villarreal o en Barcelona y contra el Barcelona no iba ser menos, sabiendo que ellos sacan el balón desde atrás».

Le dedicó la victoria «a mis padres y a mi novia, que lleva diez años apoyándome» y no olvidó que la plantilla y el cuerpo técnico rojiblanco «necesitamos disfrutar de esta victoria y luego preparar el partido del Valladolid, que es muy importante para nosotros».

Cuestionado sobre su situación personal y lo 'suelto' que se le ve en la máxima categoría, Puertas respondió que «desde la pretemporada pasada me encontraba con mucha confianza. Es un trabajo que he hecho poco a poco, recuperar esa confianza perdida el primer año, pero yo me siento bien y siempre que me necesite el míster aquí voy a estar».

Por último, sobre el estado del vestuario reconoció que «el vestuario ha terminado muy contento. Hemos acabado un poco eufóricos pero hay que volver a la realidad. Esta semana quedan dos partidos y nos hará falta trabajar para traernos los tres puntos de Valladolid».