La crónica El Granada abre la puerta del ascenso tras ganar al Málaga 01:48 Puertas se dispone a celebrar el 1-0 en mitad de la lluvia. / /RAMÓN L. PÉREZ El Granada vence al Málaga con un tempranero gol de Antonio Puertas y conserva la segunda plaza, ahora con seis puntos de renta sobre el equipo malaguista ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 6 abril 2019, 21:23

El Granada pudo celebrar un feliz 88º cumpleaños. El equipo rojiblanco venció, no sin sin sufrimiento, al Málaga en un derbi que tuvo todos los ingredientes que se le suelen exigir a los partidazos de la jornada. Los futbolistas dirigidos por Diego Martínez le dieron un alegrón a su afición y siguen viviendo entre los elegidos para ascender de manera directa, ahora con 4 puntos de renta sobre el Albacete (que juega mañana en Alcorcón) y con 6 sobre el citado Málaga.

El partido no pudo empezar mejor para los intereses rojiblancos. Tras unos cinco primeros minutos de máxima concentración e intensidad Dani Ojeda vio a Fede Vico bien abierto en la banda izquierda, conectó con él y éste puso un esplendoroso centro al segundo palo, en donde Antonio Puertas apareció como un ciclón para cabecear a gol (1-0).

Galería. RAMÓN L. PÉREZ

Como se preveía las ocasiones durante el encuentro fueron escasas y la pelea por llevar el control del juego muy intensa. Montoro y un Fede San Emeterio que por momentos parecía multiplicarse mantuvieron una lucha titánica en el centro del campo con los siempre expeditivos N´Diaye y Keidi Baré. El Málaga buscaba inquietar a Rui Silva y no lograba encontrar la manera mientras que el Granada buscaba salir rápido a la contra, aunque falló varias veces en el último pase.

Nada consiguió el Málaga en materia ofensiva más allá de un cabezazo cruzado de N´Diaye que se no encontró puerta en las postrimerías del primer tiempo, lo que habla muy bien del rendimiento de la zaga rojiblanca.

1 Granada CF Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Martínez, Quini; Fede San Emeterio, Montoro (Azeez, m.67), Fede Vico, Dani Ojeda (Vadillo, m.62), Puertas; y Adrián Ramos (Rodri, m.76). 0 Málaga CF Munir; Iván Rodríguez (Cifuentes, m.58), Luis Hernández, Pau, Ricca; N'Diaye, Keidi Baré (Mula, m.46), Iván Alejo (Seleznov, m.46), Ontiveros, Adrián; y Blanco Leschuk. goles 1-0, m.5: Puertas ÁRBITRO Trujillo Suárez (colegio canario). Expulsó por doble amarilla al visitante N´Diaye (m.46). También amonestó a los locales Fede San Emeterio, Montoro y Quini así como a los visitantes Ricca, Iván Alejo y Luis Hernández. INCIDENCIAS Partido de Liga disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 15.211 espectadores (cifra oficial). Desde el club rojiblanco mostraron su desacuerdo ante este dato extraído del recuento en los tornos, pues todas las entradas estaban vendidas y el aforo del estadio es 19.336 espectadores.

En la segunda mitad N´Diaye enfiló el camino a los vestuarios mucho antes de tiempo. Una dura entrada en el 46 de partido le costó su segunda amarilla, por lo que el Málaga tuvo que buscar el empate en inferioridad.

00:19 Vídeo.

Al Granada no le faltó ambición para sentenciar, pero sí acierto. Ni Ramos, ni Rodri ni Vadillo (que salió en esta segunda parte) atraviesan su mejor momento y el partido, diseñado para hombres concentrados y de pierna dura, entró en una fase en la que todo podía ocurrir. Gustavo Blanco (m.66) y Ontiveros (m.83) estuvieron cerca del empate, pero sus disparos no tomaron la dirección deseada por pocos centímetros. Al Granada se le anuló un gol justamente y el equipo de Diego Martínez no tuvo más remedio que resistir atrás hasta que Trujillo Suárez señaló el camino a vestuarios. El Nuevo Los Cármenes vibró con los suyos y celebró una nueva victoria tras tres jornadas consecutivas sin tres puntos que echarse a la boca. El sueño del ascenso se ve más cerca que nunca.