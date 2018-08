Entrevista Puertas: «Diego Martínez me dijo que me quitase todos los pensamientos negativos» Antonio Puertas se asoma para salir de un despacho en la Ciudad Deportiva. / A. AGUILAR «He tenido ofertas para salir, pero mi deseo era quedarme y triunfar», desvela el almeriense, que ha empezado el curso como titular RAFAEL LAMELAS GRANADA Viernes, 24 agosto 2018, 01:31

Antonio Puertas se fue de Granada como uno de los estandartes de su filial, pero con la desilusión de no debutar en el primer equipo. Esa espina clavada se la sacó al volver la campaña pasada, tras una temporada de consagración en la UD Almería, el equipo de la tierra que le vio nacer. Sin embargo, las cosas no marcharon como le habrían gustado. La presión que acabó por consumir a la escuadra se le posó desde pronto, exigiéndose estar a la altura del afecto que todavía le profesaba la grada. Un año después, con la lección presente, aborda un nuevo ejercicio de manera distinta, tras ser titular en le primer partido de Liga.

–Se le ve con más confianza.

–Sí. Desde el primer día de la pretemporada el míster (Diego Martínez) me dijo que tenía fe total en mí, que jugase como yo sé, que me quitase todos los pensamientos negativos del año pasado. Es lo que estoy intentando hacer. Creo que voy mucho mejor.

–Esa es la sensación que da desde fuera. Que es un jugador que depende mucho de sus sensaciones.

–Reconozco que soy un futbolista que necesita cariño, sentirme bien y que los compañeros y el cuerpo técnico confíen en mí. A partir de ahí es cuando puedo rendir a mi mejor nivel.

–¿Fue muy dura esa evolución negativa de la temporada pasada?

–Venía de un año muy bueno en Almería y me decidí por volver a Granada. Las cosas no fueron como me hubiese gustado, pero este es un año nuevo. Generalmente los segundos años se me dan mejor. Estoy con la confianza de que esta va a ser mi temporada.

–¿Quiénes han sido sus principales apoyos en esos meses duros?

–He tenido varios. Dentro de la dirección deportiva me han dado calor y también he sentido el de los compañeros. Dentro del cuerpo técnico hay personas que siempre han pertenecido al Granada de las que he notado que estaban ahí cuando no lo estaba pasando bien.

–Usted apostó por el regreso al Granada. Tenía una oferta importante el verano pasado de la Primera División griega y aun así se decantó por volver a la que fue su casa.

–Tenía varios equipos sobre la mesa, pero al final me decanté por el Granada porque jugué aquí y estuve muy a gusto en la ciudad. Con todo ello, este verano también he tenido ofertas para salir, pero mi deseo es quedarme aquí y triunfar. Ayudar a que el club vaya para arriba.

–Hay un debate frecuente sobre de qué juega Antonio Puertas. ¿Es mediapunta, banda, las dos cosas?

–Creo que puede actuar en las tres posiciones de la mediapunta, bien por fuera o por dentro. Es cierto que siempre he preferido esto último, pero mi mejor año en Almería lo cuajé saliendo desde la derecha. Realmente me adapto a cualquiera de las tres posiciones.

–En Elche demostró trabajo defensivo también. Parece que es una exigencia del entrenador que los de arriba contribuyan al equilibrio cuando se pierde el balón.

–Está claro. El trabajo es lo primordial y luego ya el talento de cada uno, que va después. Lo primero es contribuir al equipo, desde el que juega más arriba hasta el portero. Que salgan las cosas que por naturaleza llevamos dentro.

–Unos palmos más abajo el otro día en su segundo disparo a puerta y habría marcado el primer gol de la temporada. Quizás le estaríamos subiendo a los altares.

–Me viene el balón y lo tengo muy encima. No puedo controlarlo porque ya se están acercando los rivales y decido pegarle de primeras. Sale rozando. Fue una lástima. Así es el fútbol.

–¿Cómo cree que saldrá su mejor versión a relucir?

–Tener minutos y confianza es la clave de todo. Han venido jugadores muy buenos en estas posiciones y creo que jugará el que mejor esté en ese momento. Esto es lo que tengo que hacer: entrenar al máximo para convencer al míster de que puedo ganarme un puesto en el 'once'.

–¿Hay mucha competencia en la zona en la que usted se mueve. Han llegado Vadillo, Fede Vico y ahora Alejandro Pozo. ¿Qué nos puede decir de ellos?

–Todos son muy talentosos con el balón en los pies. En esto pienso que hemos ganado mucho. Jugadores que para asociarse son ideales. Pueden salir muy buenos partidos con ellos.

–De esa complicidad que adquieran dependerá parte de las soluciones ofensivas del Granada, para superar la insistente 'Machisdependencia'.

–En pretemporada ya hemos hecho algunos buenos encuentros. Es clave conocerse, saber las cualidades de cada uno y, con ello, afrontar cada jornada.

–¿Considera fundamental que Adrián Ramos esté en las mejores condiciones para soportar el peso del ataque?

–Nosotros sabemos lo que puede dar Adrián, que es un magnífico futbolista. Cuando esté en su mejor momento se verá. Él nos tiene que llevar adelante, dependerá mucho de él que estemos más arriba o abajo. Él marca las diferencias y es importante que se encuentre con confianza. Contribuye al juego y es muy buen rematador. De cabeza va fenomenal.

–¿Con qué puede soñar la afición del equipo?

–Sabíamos cuál era nuestro objetivo el año pasado y aquello nos causó problemas, no sé si fue ansiedad o que no lo enfocamos bajo una mentalidad que nos ayudara. Ahora tenemos que ir paso a paso y ganar el siguiente partido. Ya veremos dónde podemos estar. Lo que más nos gustaría, aunque no lo digamos en alto, es estar en cabeza. Para esto vamos a luchar.

–¿Se siente querido por la afición rojiblanca?

–Sí. Cuando las cosas no me salían siempre he notado a la gente detrás, su comprensión.