Puertas abiertas para que Cambil se quede en el Recreativo

Jesús Cambil (derecha) celebra con sus compañeros la consecución de un gol ante el Almería B. / P. V./GCF El canterano rojiblanco ya lleva ocho partidos jugados con el 'Recre' en Segunda División B y no podrá retornar al Huétor Vega si alcanza los diez ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 15 diciembre 2018, 02:00

Las lesiones de Isi y de Yael Ballesteros le han abierto las puertas del Recreativo a Jesús Cambil y el centrocampista granadino, de 19 años, a buen seguro que no quiere dejar escapar la oportunidad de consolidarse en la categoría de bronce del fútbol español.

Cambil se crió en la cantera de la UD Maracena, pasó por el equipo juvenil del CD Santa Fe y la pasada campaña fue la primera que vistió los colores rojiblancos, continuando su formación en el juvenil rojiblanco de División de Honor. Su carácter en el centro del campo lo ha convertido en un fijo para sus entrenadores y esta temporada poco a poco va encontrando su sitio. Es curioso que en pretemporada el futbolista jugó con el Recreativo Granada un encuentro amistoso ante el Huétor Vega, que en la práctica es otro filial del club rojiblanco, y fue amonestado por llamar «paquete» a un juez de línea.

Desde la entidad granadina se decidió que Cambil jugaría en el Huétor Vega, en Tercera división, pero el mediocampista fue citado por Pedro Morilla para el primer partido de liga del Recreativo en casa de Cartagena y allí mismo tuvo la oportunidad de debutar en la categoría de bronce, sustituyendo a su compañero Isi –lesionado desde entonces– en un duelo que los granadinos ganaron pese a que su rival era favorito (2-3) pero en el que Cambil fue expulsado por doble amarilla en el minuto 86. El jugador cumplió su sanción, pero siguió entrando en las convocatorias del Recreativo y participó en cinco de los siete primeros partidos del campeonato liguero.

La evolución de la competición lo hizo volver a bajar un escalón para ayudar al Huétor Vega en su pelea por la permanencia en el Grupo IX de Tercera y este 'descenso provisional' le ayudó a madurar y a regresar con más fuerza al equipo rojiblanco, volviendo a jugar en 2ªB en el choque del filial ante el Ejido (jornada 13) y siendo titular en las dos últimas citas del conjunto nazarí ante el Marbella y el Talavera.

En total, Cambil ya lleva ocho partidos con el Recreativo y puede seguir alternando sus compromisos como rojiblanco con los del Huétor Vega, pero el reglamento de la competición dice que si un futbolista que juega en el 'equipo C' de un club (como es su caso) disputa diez partidos con el 'B' en Segunda B obligatoriamente tendrá que permanecer en la plantilla del primer filial, no pudiendo participar con el otro equipo durante el resto de la temporada. Cambil ha demostrado buenas cualidades en los últimos encuentros y desde el club están satisfechos con su rendimiento, por lo que no sería de extrañar que alcanzase esa decena de partidos en las próximas semanas y se quedase de manera definitiva en el Recreativo.

Sin Juancho ni Neva

En relación al próximo partido de liga del filial ante el Linense, Pedro Morilla no podrá contar ni con Juancho ni con Neva por estar con el primer equipo, ni con Hongla por sanción. Ontiveros e Isi siguen entrenando al margen y Rubén Sánchez y Yael serán duda hasta última hora.