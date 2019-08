Granada CF Con un prometedor proyecto El Espanyol perdió en la primera jornada frente al Sevilla. / EFE El Espanyol quiere dar continuidad a lo logrado la pasada temporada. El séptimo puesto en la Liga le dio entrada en competición europea y pretende repetir algo parecido JULIO PIÑERO Granada Domingo, 1 septiembre 2019, 02:11

El Espanyol quiere ser importante en la máxima categoría. Tras unos años de incertidumbre económica y de proyectos que no llegaban a consolidarse, la llegada de Chen Yansheng a la presidencia ha ido reactivando sus pretensiones y poco a poco ha ido crecido, hasta que la pasada temporada logró acabar en el séptimo puesto, lo que aseguró su clasificación para disputar las rondas previas de la Europa League.

La intención es dar continuidad a ese avance que se ha producido para que no decaiga la ilusión entre los aficionados pericos. No es fácil atraer el foco de atención para un equipo que convive en la misma ciudad con el FC Barcelona. Aún así, la entidad espanyolista dispone de una buena masa social y no suele bajar de los 20.000 espectadores en los partidos que disputa en su estadio, dato indicativo del seguimiento con el que cuenta.

La gran campaña que firmó tuvo también sus consecuencias negativas para consolidar ese proyecto. Rubi fue tentado para hacerse cargo del banquillo del Betis al finalizar la campaña anterior, pese a que aún le restaba un año de contrato. Le ofrecieron una considerable mejora en sus condiciones económicas, a las que el Espanyol no pudo llegar, lo que derivó finalmente en su salida después de la negociación emprendida entre las partes implicadas.

Esa marcha no se pudo detener de ninguna forma y el cargo de entrenador se quedó huérfano a partir de ese momento. Hubo que tomar la decisión de elegir un técnico para dar continuidad a lo emprendido y para esa función fue designado David Gallego, un entrenador de la casa y que ya había estado de forma temporal para suplir a Quique Sánchez Flores en la recta final de la temporada 2017/18. Su labor dejó un buen recuerdo por los resultados que consiguió en esa corta etapa y ahora le ha llegado la oportunidad de hacerse cargo del primer equipo desde el principio.

El buen rendimiento ofrecido por la mayoría de los componentes de la plantilla dio pie a que sigan la mayoría en este ejercicio. Fue el principal propósito que tuvo Francisco Rufete, el director deportivo. Son pocos los futbolistas que se han marchado, aunque uno de ellos fue de manera forzosa, después de recibir una tentadora propuesta. Rubi decidió arrastrar a Borja Iglesias y al final se produjo también su traspaso al Betis, lo que dejó al Espanyol sin su goleador de referencia. El delantero gallego firmó diecisiete tantos en la competición liguera la pasada temporada.

Pese a todo, continúan jugadores importantes, como son los casos de Diego López, Esteban Granero, David López, Sergi Darder, Javi López o el atacante chino Wu Lei, que pronto se ha convertido en un ídolo para la afición espanyolista. Con esa base, el objetivo es repetir o mejorar lo realizado en el ejercicio anterior, algo que no le resultará fácil.

Pocos refuerzos

Los refuerzos han sido pocos, pero importantes para tratar de suplir a los que se han ido. Han llegado Jonathan Calleri, Sebastien Corchia, Calero, Andrés Prieto, Matías Vargas, Iturraspe y Bernardo, al margen de los jugadores del filial que han dado el salto al primer equipo. El comienzo liguero no ha sido bueno. En dos jornadas el Espanyol aún no ha sido capaz de sumar una victoria y no ha podido marcar ni un tanto. De todos modos, aún es pronto para calibrar el rendimiento y será necesario esperar un poco más para determinar con mayor conocimiento el potencial de la plantilla.