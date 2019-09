Granada CF Primeros puntos para el Femenino pese a la incertidumbre final Lauri controla el balón. / J. MARTÍN La entrada de Coronel aportó mucha claridad en el centro del campo, sabiendo encontrar los huecos que el equipo necesitaba OLEA GRANADA Martes, 17 septiembre 2019, 01:32

El Granada femenino consiguió sumar el pasado domingo sus tres primeros puntos, 'in extremis' sobre la bocina final del partido. El equipo que dirige Roberto Valverde sufrió mucho y volvió a vivir en carnes propias los rigores y las dificultades de la nueva categoría. Los rivales 'fáciles' prácticamente han desaparecido y a partir de ahora cada jornada supondrá una importante prueba de superación.

Las rojiblancas tuvieron que sudar mucho ante un filial valencianista que aunque no generó demasiado peligro sí dificultó el juego de las nazaríes, que no fueron capaces de desatascar el partido. No sería hasta el último cuarto de hora, con la salida al terreno de Coronel, cuando se vería algo de juego. La veterana argentina tiró de sapiencia y fue capaz de encontrar los huecos que hasta entonces no habían visto sus compañeras. La salida de Coronel fue importante además para dar aire a Lauri, que había estado peleando contra el mundo en la zona de creación durante todo el partido, sin poder encontrar esa pareja de baile que le ayudara a sacar lo mejor de su juego, aunque buscara la asociación con Laura Pérez. La salida de Coronel puso de manifiesto que el equipo, con muchas caras nuevas, aún necesita trabajar para dar esa imagen de juego alegre y combinativo que lo caracteriza. En los minutos que compartieron sobre el terreno Lauri, Mari y Coronel, veteranas las tres, emergió la mejor versión del equipo.

Estos tres puntos son importantes para que el equipo no se desconecte y, sobre todo, para que no pierda motivación. Los únicos equipos que hasta ahora están invictos son el Villarreal, que apuesta claramente por el ascenso, y el recién descendido Fundación Albacete. En la parte baja, con cero puntos, queda el próximo rival del Granada, el mallorquín Collerense, junto al Juan Grande canario.